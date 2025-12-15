Лавров прокомментировал поддержку США сепаратистских настроений в Сирии

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Поддержка Соединенными Штатами сепаратистских настроений на северо-востоке Сирии является очередной миной замедленного действия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, когда в прошлом году в Сирии началось наступление на позиции правительственных сил, у России в САР "не было боевых подразделений", были только две базы – военно-воздушная и военно-морская. А та стремительность, с которой оппозиция, возглавляемая Ахмедом аш-Шараа , брала территории, была неожиданной: "никакого сопротивления практически не было".

"Мы сейчас в контакте с новыми властями. (Президент Сирии на переходный период Ахмед) Аш-Шараа посетил Россию с визитом. Я трижды встречался с новым министром иностранных дел САР. Межведомственные делегации посещали Сирийскую Арабскую Республику, в том числе для обсуждения перспектив тех договоренностей, которые были заключены по торгово-экономическим вопросам. В ходе всех этих контактов мы обязательно подчеркиваем принципиальное значение сохранения единства сирийского государства. Для этого нужен общенациональный диалог, включая алавитов, суннитов, друзов – все этноконфессиональные и этнические группы", - сказал министр.

Он напомнил, что в Сирии есть и курдская проблема, которая на протяжении последних 15 лет постоянно находится в центре внимания: "многие пытаются ее "разыгрывать" в своих корыстных интересах".