Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал поддержку США сепаратистских настроений в Сирии - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:56 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/lavrov-2062246576.html
Лавров прокомментировал поддержку США сепаратистских настроений в Сирии
Лавров прокомментировал поддержку США сепаратистских настроений в Сирии - РИА Новости, 15.12.2025
Лавров прокомментировал поддержку США сепаратистских настроений в Сирии
Поддержка Соединенными Штатами сепаратистских настроений на северо-востоке Сирии является очередной миной замедленного действия, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T22:56:00+03:00
2025-12-15T22:56:00+03:00
в мире
сирия
россия
ахмед аш-шараа
сергей лавров
башар асад
сирийские демократические силы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
https://ria.ru/20250312/lavrov-2004466524.html
https://ria.ru/20251008/lavrov-2047140354.html
сирия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:453:2048:1989_1920x0_80_0_0_845495d1d59aad1a51834302fc838630.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, россия, ахмед аш-шараа, сергей лавров, башар асад, сирийские демократические силы
В мире, Сирия, Россия, Ахмед аш-Шараа, Сергей Лавров, Башар Асад, Сирийские демократические силы
Лавров прокомментировал поддержку США сепаратистских настроений в Сирии

Лавров назвал поддержку США сепаратизма в Сирии миной замедленного действия

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Поддержка Соединенными Штатами сепаратистских настроений на северо-востоке Сирии является очередной миной замедленного действия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Американцы держат на северо-востоке территорию под контролем Сирийских демократических сил и всячески (еще с прошлой администрации) продвигают там сепаратистские настроения. Этот процесс продолжается. Считаем, что это очередная "мина замедленного действия". Главное – начать общенациональный диалог, чего не хватало в Сирии, в том числе в течение всего периода правления Башара Асада", - сказал Лавров в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Лавров прокомментировал ситуацию в Сирии
12 марта, 09:58
По его словам, когда в прошлом году в Сирии началось наступление на позиции правительственных сил, у России в САР "не было боевых подразделений", были только две базы – военно-воздушная и военно-морская. А та стремительность, с которой оппозиция, возглавляемая Ахмедом аш-Шараа, брала территории, была неожиданной: "никакого сопротивления практически не было".
"Мы сейчас в контакте с новыми властями. (Президент Сирии на переходный период Ахмед) Аш-Шараа посетил Россию с визитом. Я трижды встречался с новым министром иностранных дел САР. Межведомственные делегации посещали Сирийскую Арабскую Республику, в том числе для обсуждения перспектив тех договоренностей, которые были заключены по торгово-экономическим вопросам. В ходе всех этих контактов мы обязательно подчеркиваем принципиальное значение сохранения единства сирийского государства. Для этого нужен общенациональный диалог, включая алавитов, суннитов, друзов – все этноконфессиональные и этнические группы", - сказал министр.
Он напомнил, что в Сирии есть и курдская проблема, которая на протяжении последних 15 лет постоянно находится в центре внимания: "многие пытаются ее "разыгрывать" в своих корыстных интересах".
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали крупное наступление на позиции правительственных сил и 8 декабря вошли в Дамаск. Президент Башар Асад покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом переходного периода. Он сообщил, что выборы главы государства пройдут через четыре года согласно временной конституции, однако не уточнил, намерен ли баллотироваться.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Лавров рассказал, к чему могут привести игры с курдами в автономию
8 октября, 19:47
 
В миреСирияРоссияАхмед аш-ШарааСергей ЛавровБашар АсадСирийские демократические силы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала