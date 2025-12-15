Лавров прокомментировал поддержку США сепаратистских настроений в Сирии

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Поддержка Соединенными Штатами сепаратистских настроений на северо-востоке Сирии является очередной миной замедленного действия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Американцы держат на северо-востоке территорию под контролем Сирийских демократических сил и всячески (еще с прошлой администрации) продвигают там сепаратистские настроения. Этот процесс продолжается. Считаем, что это очередная "мина замедленного действия". Главное – начать общенациональный диалог, чего не хватало в Сирии, в том числе в течение всего периода правления Башара Асада", - сказал Лавров в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".
По его словам, когда в прошлом году в Сирии началось наступление на позиции правительственных сил, у России в САР "не было боевых подразделений", были только две базы – военно-воздушная и военно-морская. А та стремительность, с которой оппозиция, возглавляемая Ахмедом аш-Шараа, брала территории, была неожиданной: "никакого сопротивления практически не было".
"Мы сейчас в контакте с новыми властями. (Президент Сирии на переходный период Ахмед) Аш-Шараа посетил Россию с визитом. Я трижды встречался с новым министром иностранных дел САР. Межведомственные делегации посещали Сирийскую Арабскую Республику, в том числе для обсуждения перспектив тех договоренностей, которые были заключены по торгово-экономическим вопросам. В ходе всех этих контактов мы обязательно подчеркиваем принципиальное значение сохранения единства сирийского государства. Для этого нужен общенациональный диалог, включая алавитов, суннитов, друзов – все этноконфессиональные и этнические группы", - сказал министр.
Он напомнил, что в Сирии есть и курдская проблема, которая на протяжении последних 15 лет постоянно находится в центре внимания: "многие пытаются ее "разыгрывать" в своих корыстных интересах".
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали крупное наступление на позиции правительственных сил и 8 декабря вошли в Дамаск. Президент Башар Асад покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом переходного периода. Он сообщил, что выборы главы государства пройдут через четыре года согласно временной конституции, однако не уточнил, намерен ли баллотироваться.