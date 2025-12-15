Лавров назвал слова Мерца об Израиле проявлением нацизма

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Заявления канцлера Германии Фридриха Мерца полны нацизма и расизма, старые привычки и гены, которые он унаследовал от своих родственников, не умирают – они сохраняются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Господин Фридрих Мерц много чего наговорил, что является абсолютным проявлением расизма, нацизма", - сказал Лавров в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана". Так министр прокомментировал сказанные в июне слова Мерца о том, что Израиль в противостоянии с Ираном "выполняет грязную работу за весь западный мир" и заслуживает за это уважения.
Он добавил, что старые привычки и гены, которые Мерц унаследовал от своих родственников, не умирают – они сохраняются.
"Это презрение, высокомерие, ощущение, не побоюсь этого слова, представителя "особой расы" проявилось и в той фразе, которую вы процитировали, и во многих его заявлениях по поводу того, что должна из себя представлять Германия в будущем. Это очевидные реваншистские и человеконенавистнические идеи", - заключил министр.