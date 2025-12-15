Лавров назвал слова Мерца об Израиле проявлением нацизма

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Заявления канцлера Германии Фридриха Мерца полны нацизма и расизма, старые привычки и гены, которые он унаследовал от своих родственников, не умирают – они сохраняются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.