Лавров назвал слова Мерца об Израиле проявлением нацизма
22:49 15.12.2025
Лавров назвал слова Мерца об Израиле проявлением нацизма
Лавров назвал слова Мерца об Израиле проявлением нацизма

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Заявления канцлера Германии Фридриха Мерца полны нацизма и расизма, старые привычки и гены, которые он унаследовал от своих родственников, не умирают – они сохраняются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Господин Фридрих Мерц много чего наговорил, что является абсолютным проявлением расизма, нацизма", - сказал Лавров в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана". Так министр прокомментировал сказанные в июне слова Мерца о том, что Израиль в противостоянии с Ираном "выполняет грязную работу за весь западный мир" и заслуживает за это уважения.
Он добавил, что старые привычки и гены, которые Мерц унаследовал от своих родственников, не умирают – они сохраняются.
"Это презрение, высокомерие, ощущение, не побоюсь этого слова, представителя "особой расы" проявилось и в той фразе, которую вы процитировали, и во многих его заявлениях по поводу того, что должна из себя представлять Германия в будущем. Это очевидные реваншистские и человеконенавистнические идеи", - заключил министр.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Лавров прокомментировал слова Мерца о немецких войсках
27 мая, 16:48
 
В миреГерманияРоссияИзраильФридрих МерцСергей ЛавровСанкции в отношении России
 
 
