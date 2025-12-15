https://ria.ru/20251215/lavrov-2062243839.html
Лавров назвал восстановление санкций ЕС против Ирана позором
Лавров назвал восстановление санкций ЕС против Ирана позором - РИА Новости, 15.12.2025
Лавров назвал восстановление санкций ЕС против Ирана позором
Нечестная схема государств Европы по восстановлению санкций против Ирана – позор европейской дипломатии, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Нечестная схема государств Европы по восстановлению санкций против Ирана – позор европейской дипломатии, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
В конце сентября были восстановлены отмененные ядерной сделкой 2015 года резолюции Совбеза ООН, предполагающие санкции против Ирана. Инициаторами восстановления международных ограничительных мер стали Франция, Великобритания и Германия. Россия, как и Иран, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки 2015 года, снимавшей санкции, а также выход США из нее. Иран призвал государства не следовать выполнению резолюций.
"Считаю, это был позор европейской дипломатии, когда они жульнически протащили решение о восстановлении санкций в отношении Исламской Республики Иран. Так настоящие, честные дипломаты себя не ведут. Так ведут себя жулики и воры", - сказал Лавров в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана
Министр также подчеркнул очевидную приверженность Ирана ядерной сделке, в якобы нарушении которой страну обвинили на Западе.