Лавров: в США и Европе еще остались здравые люди

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В США и некоторых странах Европы еще остались здравые люди, которые выступают за возвращение принципа контроля над вооружениями, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Российский дипломат напомнил, что РФ, начиная с 2008 года, предлагала европейским и американским соседям договориться о принципах безопасности в Европе, повторные инициативы были в 2009 и 2021 годах, однако предложения были проигнорированы.