Лавров: в США и Европе еще остались здравые люди - РИА Новости, 15.12.2025
21:55 15.12.2025
Лавров: в США и Европе еще остались здравые люди
Лавров: в США и Европе еще остались здравые люди
в мире
европа
россия
сша
сергей лавров
шос
нато
в мире, европа, россия, сша, сергей лавров, шос, нато
В мире, Европа, Россия, США, Сергей Лавров, ШОС, НАТО
Лавров: в США и Европе еще остались здравые люди

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В США и некоторых странах Европы еще остались здравые люди, которые выступают за возвращение принципа контроля над вооружениями, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Сейчас здравые люди, в том числе в США, в некоторых странах Европы и в наших с вами структурах типа ШОС, выступают за то, чтобы опять воссоздавать схемы принципа ограничения вооружений, контроля над вооружениями, включая транспарентность. Иран и Россия – активные сторонники такого подхода", - заявил он медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".
Российский дипломат напомнил, что РФ, начиная с 2008 года, предлагала европейским и американским соседям договориться о принципах безопасности в Европе, повторные инициативы были в 2009 и 2021 годах, однако предложения были проигнорированы.
"Мы сказали Западу, что он идёт опасным путем, натравливая Украину против Российской Федерации, накачивая её оружием. Предлагали договориться о принципах безопасности. Предлагали договор, который гарантировал бы нерасширение НАТО. Это всё было Западом проигнорировано, высокомерно отвергнуто. И вот, что мы имеем", - подытожил он.
