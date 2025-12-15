Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о генетической тяге европейцев к воровству - РИА Новости, 15.12.2025
21:43 15.12.2025
Лавров рассказал о генетической тяге европейцев к воровству
Лавров рассказал о генетической тяге европейцев к воровству - РИА Новости, 15.12.2025
Лавров рассказал о генетической тяге европейцев к воровству
Генетическая тяга многих европейцев к воровству хорошо видна на примере ситуации с замороженными российскими активами, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T21:43:00+03:00
2025-12-15T21:43:00+03:00
в мире
россия
сергей лавров
евросоюз
еврокомиссия
euroclear
европа
россия
европа
в мире, россия, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, euroclear, европа
В мире, Россия, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, Euroclear, Европа
Лавров рассказал о генетической тяге европейцев к воровству

Лавров: тяга европейцев к воровству видна на примере ситуации с активами России

Сергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Генетическая тяга многих европейцев к воровству хорошо видна на примере ситуации с замороженными российскими активами, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Собственно говоря, то, что воровство у европейцев в крови, мы наблюдаем на примере замороженных российских активов. Кстати, иранские активы тоже частично заморожены, так же, как активы Венесуэлы и многих других стран. Такая тяга к воровству, видимо, генетически присуща многим нашим западным "коллегам", - сказал он в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В Турции назвали заморозку российских активов признаком бессилия ЕС
10:26
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Каллас оценила ситуацию с дискуссией по использованию российских активов
19:17
 
В миреРоссияСергей ЛавровЕвросоюзЕврокомиссияEuroclearЕвропа
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
