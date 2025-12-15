Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал новую стратегию нацбезопасности США - РИА Новости, 15.12.2025
21:43 15.12.2025
Лавров прокомментировал новую стратегию нацбезопасности США
Лавров прокомментировал новую стратегию нацбезопасности США
2025-12-15T21:43:00+03:00
2025-12-15T21:43:00+03:00
в мире
сша
европа
россия
дональд трамп
сергей лавров
евросоюз
сша
европа
россия
в мире, сша, европа, россия, дональд трамп, сергей лавров, евросоюз
В мире, США, Европа, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Евросоюз
Лавров прокомментировал новую стратегию нацбезопасности США

Лавров: новая стратегия нацбезопасности США должна показать Европе ее место

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Новая стратегия национальной безопасности США, принятая при президенте Дональде Трампе, призвана показать Европе ее место и сделать так, чтобы она не пыталась втягивать Штаты в свои махинации по продвижению либерального порядка, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Одна из главных ее (стратегии - ред.) целей – сделать так, чтобы Европа знала свое место и не пыталась навязывать свои либеральные порядки, которыми она гордилась на протяжении десятилетий и сотрудничала по их укреплению с демократическими администрациями Соединенных Штатов, а занялась своими делами и не пыталась втягивать США в свои достаточно нечистоплотные игры, призванные продвигать устраивающий европейскую элиту либеральный порядок в политическую жизнь всех остальных государств", - сказал министр в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".
По его оценке, стратегия указывает Европе, что ей не стоит надеяться на постоянную поддержку Вашингтоном европейских авантюр при наличии более приоритетных для США регионов - Латинской Америки и Тихоокеанской Азии.
Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС.
Стратегия нацбезопасности США шокировала Европу, пишет WSJ
В миреСШАЕвропаРоссияДональд ТрампСергей ЛавровЕвросоюз
 
 
