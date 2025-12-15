Лавров прокомментировал новую стратегию нацбезопасности США

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Новая стратегия национальной безопасности США, принятая при президенте Дональде Трампе, призвана показать Европе ее место и сделать так, чтобы она не пыталась втягивать Штаты в свои махинации по продвижению либерального порядка, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.