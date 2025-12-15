https://ria.ru/20251215/lavrov-2062238490.html
Лавров оценил перспективы реализации мирного плана Трампа в Газе
Лавров оценил перспективы реализации мирного плана Трампа в Газе - РИА Новости, 15.12.2025
Лавров оценил перспективы реализации мирного плана Трампа в Газе
Дальнейшая реализация мирного плана президента США Дональда Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения...
Лавров оценил перспективы реализации мирного плана Трампа в Газе
Лавров: дальнейшая реализация плана Трампа по Газе под вопросом
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Дальнейшая реализация мирного плана президента США Дональда Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас мы получили мирный план Дональда Трампа
. И та, и другая сторона – и Израиль
, и ХАМАС
– говорят о нарушении его условий. Поэтому дальнейшая реализация этого мирного плана под вопросом. Мы были на стороне тех, кто приветствовал инициативу Дональда Трампа, поскольку она позволила закрыть важный гуманитарный этап этого кризиса, вернуть тела погибших, освободить оставшихся заложников, военнопленных и заключенных членов ХАМАС. Но что будет дальше, мне трудно гадать", - сказал министр в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана
".
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
Ранее Совбез ООН
одобрил предложенную США
резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ
и КНР
воздержались. В плане США по Газе предполагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается и силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом
.