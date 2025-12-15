https://ria.ru/20251215/lavrov-2062237953.html
Европа руками украинцев в очередной раз воюет с Россией, заявил Лавров
Европа руками украинцев в очередной раз воюет с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 15.12.2025
Европа руками украинцев в очередной раз воюет с Россией, заявил Лавров
Европа, накачивая киевский режим оружием, деньгами и разведданными, руками и телами украинцев в очередной раз воюет с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T21:37:00+03:00
2025-12-15T21:37:00+03:00
2025-12-15T21:37:00+03:00
в мире
европа
россия
украина
сергей лавров
джо байден
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_0:135:3200:1935_1920x0_80_0_0_be88b653fd1cc4a15a88216a4a9e9ef9.jpg
https://ria.ru/20251215/siyyarto-2062217447.html
https://ria.ru/20251215/lavrov-2062197916.html
европа
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_fc86e5bab9e33e5238b40a0c54f14e71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, россия, украина, сергей лавров, джо байден, мирный план сша по украине
В мире, Европа, Россия, Украина, Сергей Лавров, Джо Байден, Мирный план США по Украине
Европа руками украинцев в очередной раз воюет с Россией, заявил Лавров
Лавров: Европа, накачивая Киев деньгами, руками украинцев воюет с Россией