Европа руками украинцев в очередной раз воюет с Россией, заявил Лавров
21:37 15.12.2025
Европа руками украинцев в очередной раз воюет с Россией, заявил Лавров
в мире
европа
россия
украина
сергей лавров
джо байден
мирный план сша по украине
в мире, европа, россия, украина, сергей лавров, джо байден, мирный план сша по украине
В мире, Европа, Россия, Украина, Сергей Лавров, Джо Байден, Мирный план США по Украине
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Европа, накачивая киевский режим оружием, деньгами и разведданными, руками и телами украинцев в очередной раз воюет с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Под нацистским флагом, на европейские деньги, с европейскими инструкторами, с европейскими и в целом западными разведывательными данными, накачивая Украину все более современным оружием, Европа руками, телами украинцев в очередной раз воюет с нашей страной", - сказал он в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Сийярто назвал членство Украины в ЕС угрозой войны для Европы
19:05
Как отметил министр, уже не раз в истории Европа объединялась для войны с Россией. Так, сперва на Москву пошел Наполеон, а позднее европейцев поставил под ружье Гитлер, бросив почти все европейские державы под нацистскими знаменами на тогдашний Советский Союз.
"Сейчас Европа, а до недавнего времени администрация (экс-президента США – ред.) Джо Байдена, пытается делать то же самое – объединить все европейские страны, накачать Украину деньгами и оружием, дать ей в руки нацистский флаг. Это, собственно говоря, необязательно было делать, потому что нацистский флаг режим, пришедший к власти в результате госпереворота в 2014 году, сам взял в свои руки", - подчеркнул Лавров.
При этом министр добавил, что в европейских столицах, таких как Берлин, Лондон или Париж, возрождается теория и практика нацизма, выражающаяся также в абсолютном игнорировании того, что делает нацистский режим на Украине.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Европа использует украинский кризис для козней против США, заявил Лавров
17:53
 
