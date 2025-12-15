Рейтинг@Mail.ru
Европа использует украинский кризис для козней против США, заявил Лавров - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 15.12.2025 (обновлено: 17:56 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/lavrov-2062197916.html
Европа использует украинский кризис для козней против США, заявил Лавров
Европа использует украинский кризис для козней против США, заявил Лавров - РИА Новости, 15.12.2025
Европа использует украинский кризис для козней против США, заявил Лавров
Европа использует украинский кризис для самоутверждения и козней против США, как и против других игроков, желающих справедливого урегулирования, считает глава... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T17:53:00+03:00
2025-12-15T17:56:00+03:00
в мире
европа
сша
мирный план сша по украине
россия
дмитрий песков
сергей лавров
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051176391_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_604c8ad149f4394cc33212556e72febe.jpg
https://ria.ru/20251211/lavrov-2061352133.html
европа
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051156693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_085e2566b807a14b9a4d2a4fd3d844b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, сша, мирный план сша по украине, россия, дмитрий песков, сергей лавров, павел зарубин
В мире, Европа, США, Мирный план США по Украине, Россия, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Павел Зарубин
Европа использует украинский кризис для козней против США, заявил Лавров

Лавров: Европа использует украинский кризис для козней против США

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Европа использует украинский кризис для самоутверждения и козней против США, как и против других игроков, желающих справедливого урегулирования, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"К сожалению, Европа вновь пытается диктовать всем свои условия, желания, которые внешне связаны с украинским кризисом. Она использует украинский кризис для того, чтобы самоутвердиться, для того, чтобы "ставить палки в колеса" и строить козни Соединенным Штатам и всем тем, кто хочет справедливого урегулирования", - сказал он в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналисту "России 1" Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", что европейские страны применительно к украинскому урегулированию играют в свою игру и, похоже, до сих пор хотят продолжения конфликта.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Европе опять неймется, заявил Лавров
11 декабря, 13:09
 
В миреЕвропаСШАМирный план США по УкраинеРоссияДмитрий ПесковСергей ЛавровПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала