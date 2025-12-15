Рейтинг@Mail.ru
Лавров встретился с членами Американской торговой палаты в России - РИА Новости, 15.12.2025
17:35 15.12.2025
Лавров встретился с членами Американской торговой палаты в России
Глава МИД Сергей Лавров встретился с членами Американской торговой палаты в России и обсудил с ними перспективы взаимодействия Москвы и Вашингтона.
россия, в мире, сша, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), американская торговая палата в рф
Россия, В мире, США, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Американская торговая палата в РФ
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров встретился с членами Американской торговой палаты в России и обсудил с ними перспективы взаимодействия Москвы и Вашингтона.
"Министр изложил оценки текущих тенденций развития международной обстановки, а также перспектив российско-американских отношений с учетом демонстрируемого администрацией президента США Дональда Трампа настроя на содействие устойчивому урегулированию конфликта вокруг Украины", — говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.
Стороны также обменялись мнениями по актуальным темам с упором на конструктивную роль, которую могут сыграть деловые круги в восстановлении торгово-инвестиционных связей между странами.
На прошлой неделе глава Торговой палаты Роберт Эйджи заявил, что американские компании хотят расширить присутствие на российском рынке. Он отметил положительные сигналы, которые начали появляться после смены власти в Белом доме. По его словам, организация видит готовность налаживать диалог.

Обсуждение мирного плана США

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В свою очередь, Зеленский в прошлый понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий. Трамп 12 декабря выразил уверенность, что глава киевского режима не поддерживает мирный план.
В воскресенье в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Уиткофф по их итогам заявил о значительном прогрессе: стороны обсуждали план из 20 пунктов, экономические вопросы и другие темы. Следующий раунд запланирован сегодня.
Заголовок открываемого материала