15.12.2025
18:32 15.12.2025
Более 500 жителей Кузбасса обучились в центре "Мой бизнес"
Более 500 жителей Кузбасса обучились в центре "Мой бизнес"
Более 500 жителей Кемеровской области прошли обучение в центре "Мой бизнес" в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T18:32:00+03:00
2025-12-15T18:32:00+03:00
Более 500 жителей Кузбасса обучились в центре "Мой бизнес"

Свыше 500 жителей Кузбасса прошли обучение в центре "Мой бизнес" в 2025 году

© Фото : правительство Московской областиЛоготип центра "Мой бизнес"
Логотип центра Мой бизнес - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : правительство Московской области
Логотип центра "Мой бизнес". Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Более 500 жителей Кемеровской области прошли обучение в центре "Мой бизнес" в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона.
В течение года центр проводил несколько комплексных программ по основам предпринимательства. Их участниками стали действующие бизнесмены, те, кто только хочет открыть свое дело, мамы-предприниматели, люди "серебряного" возраста и ветераны специальной военной операции. Работа ведется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Директор регионального центра "Мой бизнес" Кристина Шинкарюк отметила, что малое предпринимательство помогает развивать в области разные отрасли экономики, а не зависеть от одной. Сфера бизнеса растет, и центр поддерживает это обучением: проводит вебинары, круглые столы, приглашает экспертов и организует программы.
"Всего в текущем году на таких программах обучили более 500 человек, из них свыше 200 самозанятых, ИП и руководителей ООО. По итогам программ около 100 предпринимателей открыли свое дело", — приводит пресс-служба слова Шинкарюк.
В рамках программ участники из Кузбасса прошли обучение основам предпринимательства, пообщались с экспертами, а также разработали и защитили собственные бизнес-планы. Выпускники региональной программы "Азбука бизнеса", которые готовы начать свое дело, получают от центра "Мой бизнес" персональное сопровождение специалиста.
Более 280 человек посетили программы центра "Мой бизнес" Томской области
12 декабря, 17:15
