https://ria.ru/20251215/kuzbass-2062210933.html
Более 500 жителей Кузбасса обучились в центре "Мой бизнес"
Более 500 жителей Кузбасса обучились в центре "Мой бизнес" - РИА Новости, 15.12.2025
Более 500 жителей Кузбасса обучились в центре "Мой бизнес"
Более 500 жителей Кемеровской области прошли обучение в центре "Мой бизнес" в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T18:32:00+03:00
2025-12-15T18:32:00+03:00
2025-12-15T18:32:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948085941_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1ecf81a4ec1db853c8b630fa6f298a20.jpg
https://ria.ru/20251212/tomsk-2061718147.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948085941_11:0:971:720_1920x0_80_0_0_6158bcd348da34b6b4075f7849449728.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Более 500 жителей Кузбасса обучились в центре "Мой бизнес"
Свыше 500 жителей Кузбасса прошли обучение в центре "Мой бизнес" в 2025 году
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Более 500 жителей Кемеровской области прошли обучение в центре "Мой бизнес" в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона.
В течение года центр проводил несколько комплексных программ по основам предпринимательства. Их участниками стали действующие бизнесмены, те, кто только хочет открыть свое дело, мамы-предприниматели, люди "серебряного" возраста и ветераны специальной военной операции. Работа ведется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Директор регионального центра "Мой бизнес" Кристина Шинкарюк отметила, что малое предпринимательство помогает развивать в области разные отрасли экономики, а не зависеть от одной. Сфера бизнеса растет, и центр поддерживает это обучением: проводит вебинары, круглые столы, приглашает экспертов и организует программы.
"Всего в текущем году на таких программах обучили более 500 человек, из них свыше 200 самозанятых, ИП и руководителей ООО. По итогам программ около 100 предпринимателей открыли свое дело", — приводит пресс-служба слова Шинкарюк.
В рамках программ участники из Кузбасса прошли обучение основам предпринимательства, пообщались с экспертами, а также разработали и защитили собственные бизнес-планы. Выпускники региональной программы "Азбука бизнеса", которые готовы начать свое дело, получают от центра "Мой бизнес" персональное сопровождение специалиста.