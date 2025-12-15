Более 500 жителей Кузбасса обучились в центре "Мой бизнес"

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Более 500 жителей Кемеровской области прошли обучение в центре "Мой бизнес" в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона.

В течение года центр проводил несколько комплексных программ по основам предпринимательства. Их участниками стали действующие бизнесмены, те, кто только хочет открыть свое дело, мамы-предприниматели, люди "серебряного" возраста и ветераны специальной военной операции. Работа ведется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Директор регионального центра "Мой бизнес" Кристина Шинкарюк отметила, что малое предпринимательство помогает развивать в области разные отрасли экономики, а не зависеть от одной. Сфера бизнеса растет, и центр поддерживает это обучением: проводит вебинары, круглые столы, приглашает экспертов и организует программы.

"Всего в текущем году на таких программах обучили более 500 человек, из них свыше 200 самозанятых, ИП и руководителей ООО. По итогам программ около 100 предпринимателей открыли свое дело", — приводит пресс-служба слова Шинкарюк.