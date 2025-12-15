На южных Курилах два населенных пункта обесточены из-за урагана

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 дек – РИА Новости. Ураганный ветер повредил 20 опор ЛЭП на острове Кунашир, без электроснабжения остались райцентр Южно-Курильск и село Отрада, сообщает пресс-служба минэнерго Сахалинской области.
"В результате мощного циклона с ураганным ветром до 38 метров в секунду и обильными осадками без электроснабжения остались потребители Южно-Курильска и села Отрада. Стихия нанесла серьезный ущерб: повреждено около 20 опор электросетей разного класса напряжения", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, последствия стихии в экстремальных условиях устраняют три бригады местных энергетиков. Их работу усложняют нестихающий ветер и сильные осадки.
Администрация Южно-Курильского района сообщает, что ураганный ветер также повредил кровли и фасады многоквартирных домов. Проведение аварийно-восстановительных работ возможно только при улучшении погодных условий.
Главное управление МЧС России по Сахалинской области объявило на понедельник экстренное предупреждение в связи с прохождением циклона на южных Курилах.