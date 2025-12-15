Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Запад" пресекает попытки ВСУ просочиться на окраины Купянска
Специальная военная операция на Украине
 
21:09 15.12.2025
Группировка "Запад" пресекает попытки ВСУ просочиться на окраины Купянска
Группировка "Запад" пресекает попытки ВСУ просочиться на окраины Купянска
Группировка "Запад" пресекает попытки штурмовиков ВСУ просочиться на окраины Юбилейного района Купянска, заявил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" РИА Новости, 15.12.2025
2025
Группировка "Запад" пресекает попытки ВСУ просочиться на окраины Купянска

Шаров: группировка "Запад" пресекает попытки ВСУ просочиться на окраины Купянска

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Группировка "Запад" пресекает попытки штурмовиков ВСУ просочиться на окраины Юбилейного района Купянска, заявил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Леонид Шаров.
"Попытки штурмовых "двоек" ВСУ просочиться с юго-запада через городское кладбище на окраины Юбилейного района пресекаются", - сказал Шаров.
ВСУ ежедневно несут потери при атаках на Купянск, сообщили ВС России
