Группировка "Запад" пресекает попытки ВСУ просочиться на окраины Купянска
Группировка "Запад" пресекает попытки ВСУ просочиться на окраины Купянска - РИА Новости, 15.12.2025
Группировка "Запад" пресекает попытки ВСУ просочиться на окраины Купянска
Группировка "Запад" пресекает попытки штурмовиков ВСУ просочиться на окраины Юбилейного района Купянска, заявил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" РИА Новости, 15.12.2025
2025
