https://ria.ru/20251215/kupyansk-2062234585.html
ВСУ ежедневно несут потери при атаках на Купянск, сообщили ВС России
ВСУ ежедневно несут потери при атаках на Купянск, сообщили ВС России - РИА Новости, 15.12.2025
ВСУ ежедневно несут потери при атаках на Купянск, сообщили ВС России
ВСУ в ходе атак на Купянск ежедневно несут значительные потери в живой силе, заявил начальник пресс-центра российской группировки войск "Запад" Леонид Шаров. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T20:57:00+03:00
2025-12-15T20:57:00+03:00
2025-12-15T21:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000573401_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_f9542d747174c02d8a60ced128c496c9.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000573401_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_0d3b064ce1d599f6bd620536b6d27245.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ ежедневно несут потери при атаках на Купянск, сообщили ВС России
Шаров: ВСУ в ходе атак на Купянск ежедневно несут значительные потери