ВС России в направлении Купянска прочно удерживают рубежи, сообщил источник - РИА Новости, 15.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:25 15.12.2025
ВС России в направлении Купянска прочно удерживают рубежи, сообщил источник
Подразделения группировки войск "Запад" в направлении Купянска прочно удерживают рубежи, все атаки ВСУ отражаются на дальних подступах огнем артиллерии, сообщил РИА Новости, 15.12.2025
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" в направлении Купянска прочно удерживают рубежи, все атаки ВСУ отражаются на дальних подступах огнем артиллерии, сообщил источник в российской объединенной группировке войск.
"Подразделения группировки войск "Запад" прочно удерживают рубежи на данном направлении. Все атаки противника отражаются на дальних подступах огнем артиллерии, ударами авиации и FPV-дронов, что подтверждается многочисленными кадрами объективного контроля", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
