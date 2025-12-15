МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" в направлении Купянска прочно удерживают рубежи, все атаки ВСУ отражаются на дальних подступах огнем артиллерии, сообщил источник в российской объединенной группировке войск.

"Подразделения группировки войск "Запад" прочно удерживают рубежи на данном направлении. Все атаки противника отражаются на дальних подступах огнем артиллерии, ударами авиации и FPV-дронов, что подтверждается многочисленными кадрами объективного контроля", - говорится в сообщении.