ВС России в направлении Купянска прочно удерживают рубежи, сообщил источник
Подразделения группировки войск "Запад" в направлении Купянска прочно удерживают рубежи, все атаки ВСУ отражаются на дальних подступах огнем артиллерии, сообщил РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T20:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
