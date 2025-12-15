Рейтинг@Mail.ru
На Кубани число поврежденных при атаке дронов ВСУ домов увеличилось до 17
Специальная военная операция на Украине
 
16:40 15.12.2025
На Кубани число поврежденных при атаке дронов ВСУ домов увеличилось до 17
Число поврежденных от атаки БПЛА домовладений в поселке Афипском на Кубани увеличилось до 17, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 15.12.2025
происшествия, краснодарский край, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины
СОЧИ, 15 дек – РИА Новости. Число поврежденных от атаки БПЛА домовладений в поселке Афипском на Кубани увеличилось до 17, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"Всего в Афипском пострадали 17 домовладений. В основном в домах выбило окна, в некоторых пострадали крыша или двери, в одном здании образовались трещины на потолке", - говорится в сообщении.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В поселке Афипском на Кубани ввели локальный режим ЧС
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКраснодарский крайВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала