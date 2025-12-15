На Кубани число поврежденных при атаке дронов ВСУ домов увеличилось до 17

https://ria.ru/20251215/kuban-2062177416.html
Число поврежденных от атаки БПЛА домовладений в поселке Афипском на Кубани увеличилось до 17, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 15.12.2025
