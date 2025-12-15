Рейтинг@Mail.ru
На Кубани пять работников завода отравились сероводородом
14:55 15.12.2025
На Кубани пять работников завода отравились сероводородом
происшествия, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
КРАСНОДАР, 15 дек – РИА Новости. Пять работников завода в Ленинградском районе Кубани госпитализированы из-за отравления сероводородом, возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, сообщили в СУСК России по Краснодарскому краю.
Сообщается, что в понедельник утром при проведении плановых работ на насосной станции завода в станице Ленинградской, при демонтаже задвижки в помещение начала поступать вода, обогащенная сероводородом. В результате трое рабочих потеряли сознание, другие работники при извлечении пострадавших также получили отравление.
"В результате пятеро работников завода были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь… Ленинградским межрайонным следственным отделом СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, в результате которого пострадали работники предприятия (часть 1 статьи 143 УК РФ)", - сказали в краевом управлении СК.
Для установления тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших в рамках расследования будет назначено проведение судебных экспертиз, добавили в ведомстве.
Бассейн - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В Башкирии четыре ребенка отравились во время тренировки в бассейне
