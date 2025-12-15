На Кубани пять работников завода отравились сероводородом

Сообщается, что в понедельник утром при проведении плановых работ на насосной станции завода в станице Ленинградской, при демонтаже задвижки в помещение начала поступать вода, обогащенная сероводородом. В результате трое рабочих потеряли сознание, другие работники при извлечении пострадавших также получили отравление.