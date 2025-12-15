Жительницу Чебоксар заподозрили в краже пяти миллионов рублей у подруги

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек – РИА Новости. Жительница Чебоксар под влиянием мошенников похитила у своей подруги более 5 миллионов рублей, подсыпав ей в еду снотворное, сообщает МВД Чувашии.
Заявление о краже из квартиры 5,4 миллиона рублей поступило в полицию 11 декабря. Женщина рассказала, что копила деньги на покупку жилья и хранила их в банке. Как пояснили РИА Новости в МВД региона, потерпевшая сняла деньги со счета по просьбе 20-летней соседки, которая и оказалась в числе первых подозреваемых.
По данным МВД, 20-летней жительнице Чебоксар звонили мошенники. Поверив им, она перечислила свои 700 тысяч рублей.
"Затем ее убедили в необходимости "задекларировать" накопления подруги, передать деньги курьеру и, поехав в Нижний Новгород, ждать там дальнейших указаний "сотрудников ФСБ". Чтобы владелица денег ничего не заметила, девушка купила снотворное, подсыпала его в еду и чай своей подруге и, пока та спала, выполнила все, что ей сказали по телефону неизвестные", - говорится в сообщении.
Подозреваемую в краже 5,4 миллиона рублей задержали в Нижегородской области. Возбуждено уголовное дело, девушке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.