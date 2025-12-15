Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Чебоксар заподозрили в краже пяти миллионов рублей у подруги
13:08 15.12.2025 (обновлено: 16:53 15.12.2025)
Жительницу Чебоксар заподозрили в краже пяти миллионов рублей у подруги
Жительницу Чебоксар заподозрили в краже пяти миллионов рублей у подруги - РИА Новости, 15.12.2025
Жительницу Чебоксар заподозрили в краже пяти миллионов рублей у подруги
Жительница Чебоксар под влиянием мошенников похитила у своей подруги более 5 миллионов рублей, подсыпав ей в еду снотворное, сообщает МВД Чувашии. РИА Новости, 15.12.2025
происшествия
чебоксары
нижний новгород
нижегородская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дело о квартире долиной
чебоксары
нижний новгород
нижегородская область
происшествия, чебоксары, нижний новгород, нижегородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Чебоксары, Нижний Новгород, Нижегородская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Дело о квартире Долиной
Жительницу Чебоксар заподозрили в краже пяти миллионов рублей у подруги

Жительницу Чебоксар заподозрили в краже 5 млн руб под влиянием мошенников

© УМВД России по г. Чебоксары/TelegramЖительница Чебоксар под воздействием мошенников похитила у своей подруги свыше 5 миллионов рублей
Жительница Чебоксар под воздействием мошенников похитила у своей подруги свыше 5 миллионов рублей - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© УМВД России по г. Чебоксары/Telegram
Жительница Чебоксар под воздействием мошенников похитила у своей подруги свыше 5 миллионов рублей
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек – РИА Новости. Жительница Чебоксар под влиянием мошенников похитила у своей подруги более 5 миллионов рублей, подсыпав ей в еду снотворное, сообщает МВД Чувашии.
Заявление о краже из квартиры 5,4 миллиона рублей поступило в полицию 11 декабря. Женщина рассказала, что копила деньги на покупку жилья и хранила их в банке. Как пояснили РИА Новости в МВД региона, потерпевшая сняла деньги со счета по просьбе 20-летней соседки, которая и оказалась в числе первых подозреваемых.
По данным МВД, 20-летней жительнице Чебоксар звонили мошенники. Поверив им, она перечислила свои 700 тысяч рублей.
"Затем ее убедили в необходимости "задекларировать" накопления подруги, передать деньги курьеру и, поехав в Нижний Новгород, ждать там дальнейших указаний "сотрудников ФСБ". Чтобы владелица денег ничего не заметила, девушка купила снотворное, подсыпала его в еду и чай своей подруге и, пока та спала, выполнила все, что ей сказали по телефону неизвестные", - говорится в сообщении.
Подозреваемую в краже 5,4 миллиона рублей задержали в Нижегородской области. Возбуждено уголовное дело, девушке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Драгоценности, которые студентка из Москвы передала мошенникам - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Студентку из Москвы обманули на 150 миллионов рублей
09:27
 
Происшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
