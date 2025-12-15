Жительницу Чебоксар заподозрили в краже пяти миллионов рублей у подруги

Заявление о краже из квартиры 5,4 миллиона рублей поступило в полицию 11 декабря. Женщина рассказала, что копила деньги на покупку жилья и хранила их в банке. Как пояснили РИА Новости в МВД региона, потерпевшая сняла деньги со счета по просьбе 20-летней соседки, которая и оказалась в числе первых подозреваемых.