Прокуратура утвердила обвинение против экс-советника мэра Красноярска

КРАСНОЯРСК, 15 дек – РИА Новости. Прокуратура Красноярского края утвердила обвинение против бывшего советника мэра Красноярска Артура Арутюняна, а также против руководителя департамента горхозяйства администрации Красноярска и и.о. руководителя МП "МУК Красноярская", сообщает надзорное ведомство.

"Прокурор края утвердил обвинение экс-советнику в организации превышения должностных полномочий (ч. 3 ст. 33, пп. "г,е" ч. 3 ст. 286 УК РФ ), а бывшим руководителям департамента и муниципального предприятия в превышении должностных полномочий (пп. "г,е" ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что бывший руководитель департамента горхозяйства признал вину, а его соучастники отрицают преступление, пеняя на ограниченные полномочия по службе.

Ранее региональный СК сообщал, что против бывшего советника мэра Красноярска Артура Арутюняна возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 33, подпунктам "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данным ведомства, в сентябре 2023 года на сайте электронной торговой площадки было размещен аукцион по продаже комплекса муниципальных нежилых помещений в Красноярске на Технологической улице. Участие в аукционе приняли АО "Асфальтобетонный завод" и ООО "УСК "Сибиряк", первая компания стала победителем торгов.

В ноябре 2023 года между МП "МУК Красноярская" и победителем были заключены два договора купли-продажи недвижимого имущества общей стоимостью более 4,5 миллиона рублей. Однако, по версии следствия, вскоре советник главы города дал незаконное указание руководителю департамента городского хозяйства и исполняющему обязанности директора "МУК" не передавать АО "АБЗ" объекты недвижимости и инициировать процедуру расторжения заключенных договоров. В марте 2025 года суд арестовал бывшего советника мэра и поместил его в СИЗО-1 Красноярска.

Краевая прокуратура сообщала, что в ходе расследования уголовного дела с одним из обвиняемых, на момент возбуждения уголовного дела занимавшим пост советника главы города, было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В соответствии с его условиями, обвиняемый обязался активно содействовать следствию в раскрытии преступлений, предоставлять объективные и достоверные сведения, а также способствовать привлечению к ответственности других участников преступной схемы. Однако досудебное соглашение с Арутюняном было расторгнуто из-за его "неискренности".

В региональном главке СК РФ уточнили, что в отношении заместителя главы города и бывшего директора МП "МУК Красноярская" была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.