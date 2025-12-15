Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура утвердила обвинение против экс-советника мэра Красноярска - РИА Новости, 15.12.2025
08:46 15.12.2025
Прокуратура утвердила обвинение против экс-советника мэра Красноярска
Прокуратура Красноярского края утвердила обвинение против бывшего советника мэра Красноярска Артура Арутюняна, а также против руководителя департамента... РИА Новости, 15.12.2025
Прокуратура утвердила обвинение против экс-советника мэра Красноярска

Экс-советника мэра Красноярска Арутюняна обвинили в превышении полномочий

© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 15 дек – РИА Новости. Прокуратура Красноярского края утвердила обвинение против бывшего советника мэра Красноярска Артура Арутюняна, а также против руководителя департамента горхозяйства администрации Красноярска и и.о. руководителя МП "МУК Красноярская", сообщает надзорное ведомство.
"Прокурор края утвердил обвинение экс-советнику в организации превышения должностных полномочий (ч. 3 ст. 33, пп. "г,е" ч. 3 ст. 286 УК РФ), а бывшим руководителям департамента и муниципального предприятия в превышении должностных полномочий (пп. "г,е" ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Мэр Красноярска Владислав Логинов - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Мэра Красноярска задержали
9 июня, 05:14
Ведомство уточняет, что бывший руководитель департамента горхозяйства признал вину, а его соучастники отрицают преступление, пеняя на ограниченные полномочия по службе.
Ранее региональный СК сообщал, что против бывшего советника мэра Красноярска Артура Арутюняна возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 33, подпунктам "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данным ведомства, в сентябре 2023 года на сайте электронной торговой площадки было размещен аукцион по продаже комплекса муниципальных нежилых помещений в Красноярске на Технологической улице. Участие в аукционе приняли АО "Асфальтобетонный завод" и ООО "УСК "Сибиряк", первая компания стала победителем торгов.
В ноябре 2023 года между МП "МУК Красноярская" и победителем были заключены два договора купли-продажи недвижимого имущества общей стоимостью более 4,5 миллиона рублей. Однако, по версии следствия, вскоре советник главы города дал незаконное указание руководителю департамента городского хозяйства и исполняющему обязанности директора "МУК" не передавать АО "АБЗ" объекты недвижимости и инициировать процедуру расторжения заключенных договоров. В марте 2025 года суд арестовал бывшего советника мэра и поместил его в СИЗО-1 Красноярска.
Юрий Лапшин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Экс-главе правительства Красноярского края запросили шесть лет колонии
24 февраля, 12:57
Краевая прокуратура сообщала, что в ходе расследования уголовного дела с одним из обвиняемых, на момент возбуждения уголовного дела занимавшим пост советника главы города, было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В соответствии с его условиями, обвиняемый обязался активно содействовать следствию в раскрытии преступлений, предоставлять объективные и достоверные сведения, а также способствовать привлечению к ответственности других участников преступной схемы. Однако досудебное соглашение с Арутюняном было расторгнуто из-за его "неискренности".
В региональном главке СК РФ уточнили, что в отношении заместителя главы города и бывшего директора МП "МУК Красноярская" была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
Прокуратура Красноярского края отмечает, что уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Красноярска. Вопрос принадлежности имущества решается между организациями в Арбитражном суде края.
Владислав Логинов - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
По делу экс-мэра Красноярска проходят 12 человек
9 декабря, 10:22
 
