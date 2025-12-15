Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перебросили под Красноармейск боевиков "Азова"*
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:24 15.12.2025 (обновлено: 09:55 15.12.2025)
ВСУ перебросили под Красноармейск боевиков "Азова"*
ВСУ перебросили под Красноармейск боевиков "Азова"* в надежде прорвать окружение, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 15.12.2025
Центр освобожденного Красноармейска, где оборонялись боевики ВСУ
Военнослужащие ВСУ не смогли выйти из окружения на участке в центре Красноармейска в ДНР при штурме города, рассказал РИА Новости боец 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" с позывным "Электрод".
ВСУ перебросили под Красноармейск боевиков "Азова"*

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. ВСУ перебросили под Красноармейск боевиков "Азова"* в надежде прорвать окружение, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
«

"К Красноармейску экстренно переброшены пополнившие силы укронацисты из первого корпуса Нацгвардии Украины "Азов"* с задачей попытаться деблокировать Красноармейский котел", — сказал собеседник агентства.

В субботу Минобороны сообщило об отражении попытки ВСУ прорваться на северную окраину города. Противник потерял 60 военных, три танка и до 20 мотоциклов.
По данным ведомства, бойцы "Центра" продолжают уничтожать украинскую группировку, окруженную в соседнем Димитрове.

Красноармейск составляет единую агломерацию с городом Димитров. Это был важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе. Взятие этого района позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.

Президенту Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска первого декабря.
* Признан в России террористической организацией.
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскРоссияВооруженные силы УкраиныДимитровВладимир ПутинДонецкая Народная Республика
 
 
