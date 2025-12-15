МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. ВСУ перебросили под Красноармейск боевиков "Азова"* в надежде прорвать окружение, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
«
"К Красноармейску экстренно переброшены пополнившие силы укронацисты из первого корпуса Нацгвардии Украины "Азов"* с задачей попытаться деблокировать Красноармейский котел", — сказал собеседник агентства.
В ожидании решающей битвы. Что происходит в зоне СВО
13 декабря, 08:00
В субботу Минобороны сообщило об отражении попытки ВСУ прорваться на северную окраину города. Противник потерял 60 военных, три танка и до 20 мотоциклов.
По данным ведомства, бойцы "Центра" продолжают уничтожать украинскую группировку, окруженную в соседнем Димитрове.
Красноармейск составляет единую агломерацию с городом Димитров. Это был важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе. Взятие этого района позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.
Президенту Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска первого декабря.
* Признан в России террористической организацией.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18