Защита сахалинского бизнесмена Кана обжалует приговор - РИА Новости, 15.12.2025
09:00 15.12.2025
Защита сахалинского бизнесмена Кана обжалует приговор
Защита сахалинского бизнесмена Кана обжалует приговор
происшествия, владивосток, россия, япония, олег кан, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Владивосток, Россия, Япония, Олег Кан, Генеральная прокуратура РФ
Защита сахалинского бизнесмена Кана обжалует приговор

РИА Новости: защита "крабового короля" Кана обжалует приговор

© Фото : Региональный Фонд "Родные Острова"Олег Кан
Олег Кан - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : Региональный Фонд "Родные Острова"
Олег Кан. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Защита сахалинского рыбопромышленника Олега Кана обжалует приговор по уголовному делу о создании преступного сообщества, контрабанде и уклонении от уплаты налогов, сообщил РИА Новости адвокат бизнесмена Евгений Ефимчук.
Фрунзенский районный суд Владивостока в пятницу заочно приговорил Кана к 24 годам колонии строгого режима со штрафом 5 миллионов рублей по обвинению в создании преступного сообщества, контрабанде живого краба в составе группы на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей и уклонении от уплаты налогов.
"Да, мы будем обжаловать приговор"- сказал Ефимчук, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
По версии следствия, Кан с соучастниками в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками крабов из России в Японию, Южную Корею, КНР. За это время преступная группа вывезла морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной. Уклонение от уплаты таможенных платежей при реализации этой схемы оценивается стороной обвинения в 9 миллионов 276 тысяч 812 рублей 26 копеек.
В апреле 2024 года коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. Защита обжаловала приговор.
Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали.
Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала версию о его смерти инсценировкой.
ПроисшествияВладивостокРоссияЯпонияОлег КанГенеральная прокуратура РФ
 
 
