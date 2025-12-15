https://ria.ru/20251215/krab-2062042316.html
Защита сахалинского бизнесмена Кана обжалует приговор
ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Защита сахалинского рыбопромышленника Олега Кана обжалует приговор по уголовному делу о создании преступного сообщества, контрабанде и уклонении от уплаты налогов, сообщил РИА Новости адвокат бизнесмена Евгений Ефимчук.
Фрунзенский районный суд Владивостока
в пятницу заочно приговорил Кана
к 24 годам колонии строгого режима со штрафом 5 миллионов рублей по обвинению в создании преступного сообщества, контрабанде живого краба в составе группы на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей и уклонении от уплаты налогов.
"Да, мы будем обжаловать приговор"- сказал Ефимчук, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
По версии следствия, Кан с соучастниками в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками крабов из России
в Японию
, Южную Корею
, КНР
. За это время преступная группа вывезла морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной. Уклонение от уплаты таможенных платежей при реализации этой схемы оценивается стороной обвинения в 9 миллионов 276 тысяч 812 рублей 26 копеек.
В апреле 2024 года коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. Защита обжаловала приговор.
Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали.
Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании
. Генпрокуратура
назвала версию о его смерти инсценировкой.