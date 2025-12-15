ВСУ не повредили корабли и подлодки в Новороссийске, заявил Рулев

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Ни один корабль или подлодка Черноморского флота не повреждены на Новороссийской военно-морской базе в результате попытки Киева устроить диверсию, сообщил начальник пресс-службы Черноморского флота Алексей Рулев.

"Ни один корабль или подводная лодка Черноморского флота, дислоцированные в бухте Новороссийской военно-морской базы, а также их экипажи в результате диверсии не получили повреждений и несут службу в штатном режиме", - сказал Рулев.