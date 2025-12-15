https://ria.ru/20251215/korabl-2062244062.html
ВСУ не повредили корабли и подлодки в Новороссийске, заявил Рулев
ВСУ не повредили корабли и подлодки в Новороссийске, заявил Рулев - РИА Новости, 15.12.2025
ВСУ не повредили корабли и подлодки в Новороссийске, заявил Рулев
Ни один корабль или подлодка Черноморского флота не повреждены на Новороссийской военно-морской базе в результате попытки Киева устроить диверсию, сообщил... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T22:30:00+03:00
2025-12-15T22:30:00+03:00
2025-12-15T22:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
новороссийск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150024/41/1500244136_0:0:3443:1937_1920x0_80_0_0_60b66c1822a719b39ead23a0345fb96e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150024/41/1500244136_369:0:3100:2048_1920x0_80_0_0_3af1d5c2cf305577b5de26050956f4a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, новороссийск
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Новороссийск
ВСУ не повредили корабли и подлодки в Новороссийске, заявил Рулев
Рулев: в Новороссийске корабли не повреждены при попытке Киева устроить диверсию