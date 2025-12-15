Рейтинг@Mail.ru
ВСУ не повредили корабли и подлодки в Новороссийске, заявил Рулев
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:30 15.12.2025
ВСУ не повредили корабли и подлодки в Новороссийске, заявил Рулев
ВСУ не повредили корабли и подлодки в Новороссийске, заявил Рулев

Рулев: в Новороссийске корабли не повреждены при попытке Киева устроить диверсию

Торговый порт Новороссийска
Торговый порт Новороссийска
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Торговый порт Новороссийска. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Ни один корабль или подлодка Черноморского флота не повреждены на Новороссийской военно-морской базе в результате попытки Киева устроить диверсию, сообщил начальник пресс-службы Черноморского флота Алексей Рулев.
По его словам, информация украинских спецслужб об уничтожении на Новороссийской военно-морской базе российской подлодки не соответствует действительности, попытка Киева устроить там диверсию с помощью подводного беспилотника не достигла цели.
"Ни один корабль или подводная лодка Черноморского флота, дислоцированные в бухте Новороссийской военно-морской базы, а также их экипажи в результате диверсии не получили повреждений и несут службу в штатном режиме", - сказал Рулев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
