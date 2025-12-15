Рейтинг@Mail.ru
Ученые забили тревогу из-за загадочной особенности "инопланетного корабля" - РИА Новости, 15.12.2025
20:56 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/korabl-2062234241.html
Ученые забили тревогу из-за загадочной особенности "инопланетного корабля"
Ученые забили тревогу из-за загадочной особенности "инопланетного корабля" - РИА Новости, 15.12.2025
Ученые забили тревогу из-за загадочной особенности "инопланетного корабля"
На последнем снимке межзвездного объекта 3I/ATLAS, сделанном по мере его приближения к Земле, по-прежнему наблюдается необычный для комет антихвост, пишет в... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T20:56:00+03:00
2025-12-15T20:56:00+03:00
земля
гарвардский университет
наса
в мире
космос
https://ria.ru/20251213/korabl-2061814016.html
https://ria.ru/20251212/korabl-2061769513.html
земля
космос
земля, гарвардский университет, наса, в мире, космос
Земля, Гарвардский университет, НАСА, В мире, Космос
Ученые забили тревогу из-за загадочной особенности "инопланетного корабля"

Астроном Леб: у 3I/ATLAS продолжает наблюдаться антихвост

© Фото : Teerasak ThaluangСнимок космического объекта 3I/ATLAS
Снимок космического объекта 3I/ATLAS - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : Teerasak Thaluang
Снимок космического объекта 3I/ATLAS
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. На последнем снимке межзвездного объекта 3I/ATLAS, сделанном по мере его приближения к Земле, по-прежнему наблюдается необычный для комет антихвост, пишет в своем блоге ученый из Гарвардского университета Ави Леб.
"Карта яркости изображения, построенная на основе вращательного градиента, показывает выраженный антихвост — явление, нехарактерное для комет, направленное в сторону Солнца", — говорится в публикации.
Глубокое изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, полученное спектрографом Джемини в Чили - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Ученые забили тревогу из-за приближения "инопланетного корабля" к Земле
13 декабря, 10:19
Ученый утверждает, что наблюдаемый антихвост у "инопланетного корабля" 3I/ATLAS нельзя объяснить оптической иллюзией. Как пишет Леб, это явление фиксировалось на снимках телескопа "Хаббл" в июле и ноябре 2025 года, а также на тысячах других изображений. Поэтому, по его мнению, речь идет о реальном особенности объекта, а не об эффекте перспективы.
По словам Ави Леба, антихвост "инопланетного корабля" представляет собой струю вещества, свечение которой тянется от 3I/ATLAS в сторону Солнца, что нехарактерно для комет. Он отметил, что природа этого явления пока неясна, поскольку обычно солнечное излучение и ветер уносят пыль и газ в противоположную сторону. Ученый подчеркнул, что на конференции NASA эта деталь объекта не обсуждалась.
Астроном привел три возможных научных объяснения. Два из них он связывает с мельчайшими частицами льда, которые испаряются быстрее, чем успевают сформировать обычный хвост. Согласно третьей версии, это "рой объектов", отстающих от 3I/ATLAS из-за его негравитационного ускорения.
Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.
В сентябре Ави Леб сообщил, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять свой цвет.
В августе ученый рассказал, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, при этом источник свечения не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет.
Межзвездный объект 3I/ATLAS не будет виден невооруженным глазом при максимальном сближении с Землей - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Ученые сделали заявление о сближении "инопланетного корабля" с Землей
12 декабря, 22:12
 
ЗемляГарвардский университетНАСАВ миреКосмос
 
 
