Ученые забили тревогу из-за загадочной особенности "инопланетного корабля"

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. На последнем снимке межзвездного объекта 3I/ATLAS, сделанном по мере его приближения к Земле, по-прежнему наблюдается необычный для комет антихвост, На последнем снимке межзвездного объекта 3I/ATLAS, сделанном по мере его приближения к Земле, по-прежнему наблюдается необычный для комет антихвост, пишет в своем блоге ученый из Гарвардского университета Ави Леб.

"Карта яркости изображения, построенная на основе вращательного градиента, показывает выраженный антихвост — явление, нехарактерное для комет, направленное в сторону Солнца", — говорится в публикации.

Ученый утверждает, что наблюдаемый антихвост у "инопланетного корабля" 3I/ATLAS нельзя объяснить оптической иллюзией. Как пишет Леб, это явление фиксировалось на снимках телескопа "Хаббл" в июле и ноябре 2025 года, а также на тысячах других изображений. Поэтому, по его мнению, речь идет о реальном особенности объекта, а не об эффекте перспективы.

По словам Ави Леба, антихвост "инопланетного корабля" представляет собой струю вещества, свечение которой тянется от 3I/ATLAS в сторону Солнца, что нехарактерно для комет. Он отметил, что природа этого явления пока неясна, поскольку обычно солнечное излучение и ветер уносят пыль и газ в противоположную сторону. Ученый подчеркнул, что на конференции NASA эта деталь объекта не обсуждалась.

Астроном привел три возможных научных объяснения. Два из них он связывает с мельчайшими частицами льда, которые испаряются быстрее, чем успевают сформировать обычный хвост. Согласно третьей версии, это "рой объектов", отстающих от 3I/ATLAS из-за его негравитационного ускорения.

Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.

В сентябре Ави Леб сообщил, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять свой цвет.