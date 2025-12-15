Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал условие для развития кооперации с дружественными странами - РИА Новости, 15.12.2025
15:47 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/kooperatsiya-2062163334.html
Мишустин назвал условие для развития кооперации с дружественными странами
Мишустин назвал условие для развития кооперации с дружественными странами
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин назвал условие для развития кооперации с дружественными странами

Мишустин: российские инвесторы должны сохранять права на технологии за рубежом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин фотографируются с сотрудниками Центра практической подготовки для машиностроения в Москве
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин фотографируются с сотрудниками Центра практической подготовки для машиностроения в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин фотографируются с сотрудниками Центра практической подготовки для машиностроения в Москве
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российские инвесторы должны сохранять права на технологии при работе за рубежом, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Конечно, надо активнее развивать кооперационные связи с нашими партнерами из дружественных стран. Но с обязательным условием сохранения прав на технологии у российского инвестора", - сообщил Мишустин на совещании о реализации технологической политики в РФ.
Москва - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Требования к иностранным компаниям при возвращении в Россию изменятся
22 февраля, 11:34
 
