Мишустин назвал условие для развития кооперации с дружественными странами
Мишустин назвал условие для развития кооперации с дружественными странами
Мишустин назвал условие для развития кооперации с дружественными странами
Российские инвесторы должны сохранять права на технологии при работе за рубежом, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.12.2025
россия
Мишустин: российские инвесторы должны сохранять права на технологии за рубежом