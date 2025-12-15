Рейтинг@Mail.ru
В России ужесточили контроль за финоперациями экстремистов и террористов
18:08 15.12.2025 (обновлено: 18:58 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/kontrol-2062200700.html
В России ужесточили контроль за финоперациями экстремистов и террористов
Президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий контроль за финансовыми операциями граждан, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. РИА Новости, 15.12.2025
владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), оон, россия, центральный банк рф (цб рф)
Владимир Путин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), ООН, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий контроль за финансовыми операциями граждан, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Сейчас они вправе совершать операции с деньгами или иным имуществом для обеспечения себя и проживающих с ними членов семьи без доходов. Речь идет о получении и расходовании зарплаты, пенсий, стипендий, пособий и других социальных выплат. При этом правительство по согласованию с ЦБ установило предельный размер расходов — десять тысяч рублей на одного члена семьи.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Путин сравнил законодательства об иноагентах в России и США
9 декабря, 19:48
Закон позволяет правительству определить виды иного дохода, который граждане, включенные в перечень, смогут расходовать аналогичным образом. Причем такие операции они обязаны будут согласовывать с Росфинмониторингом. Для этого нужно подать заявление с указанием планируемых операций, а также банков и счетов, через которые будут их проводить.
Физлица, чьи деньги заморожены, помимо получения и расходования ежемесячного гуманитарного пособия, смогут оплачивать налоги, штрафы и иные обязательные платежи. Для этого они должны будут подать заявление с указанием операций, банков и счетов в межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремизма.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Матвиенко объяснила введение ограничительных законов в России
25 ноября, 07:55
Невозможность совершения операций через банковский счет необходимо будет обосновать. При удовлетворении заявлений возможно ограничение числа используемых физлицом счетов или способов провести такие действия, если они проходят не через счет.
Операции подозреваемых в причастности к экстремизму, диверсионной деятельности или терроризму, находящихся в розыске, приостановят. Закон предусматривает, что блокировать активы будут не позднее 24 часов со дня размещения на сайте Росфинмониторинга информации о включении в перечень.
Также закрепляется требование, что меры по заморозке средств и другого имущества лиц, указанных в резолюциях Совета Безопасности ООН, должны применять без предварительного уведомления.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установили иные сроки.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Путин включил главу ФСИН в состав комиссии по противодействию экстремизму
19 ноября, 15:11
 
Владимир ПутинФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ООНРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
