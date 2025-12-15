Рейтинг@Mail.ru
ВСУ требуют от командира 57-й бригады бросать людей на штурм - РИА Новости, 15.12.2025
06:40 15.12.2025
ВСУ требуют от командира 57-й бригады бросать людей на штурм
ВСУ требуют от командира 57-й бригады бросать людей на штурм - РИА Новости, 15.12.2025
ВСУ требуют от командира 57-й бригады бросать людей на штурм
Нового командира 57-й мотопехотной бригады ВСУ Виталия Поповича, которого ранее уже увольняли с воинской службы, командование ВСУ грозит снять с должности, если РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T06:40:00+03:00
2025-12-15T06:40:00+03:00
2025
в мире, ивано-франковск, украина, вооруженные силы украины
В мире, Ивано-Франковск, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ требуют от командира 57-й бригады бросать людей на штурм

РИА Новости: ВСУ требуют от командира 57-й бригады бросать людей на штурм

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Нового командира 57-й мотопехотной бригады ВСУ Виталия Поповича, которого ранее уже увольняли с воинской службы, командование ВСУ грозит снять с должности, если он не активизирует штурмовые действия своих деморализованных подчиненных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Новому командиру 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Виталию Поповичу командованием ВСУ поставлена задача активизировать штурмовые действия под угрозой снятия с должности и любой ценой вернуть утраченные позиции", - сказал собеседник агентства.
Ярина Мруць - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
ВСУ "обнулили" украинскую военнослужащую за дружбу с пленным
11 декабря, 22:49
Для этого в его распоряжение передана часть личного состава 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, добавил он.
Ранее в российских силовых структурах неоднократно сообщали, что подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады продолжают отступать с занимаемых позиций, при этом неся значительные потери в живой силе. В ноябре силовики отмечали, что деморализованные боевики 57-й бригады массово сдаются в плен, при этом некоторые из них пытаются ускользнуть, притворяясь мирными жителями.
Поповича, как отмечали ранее силовики, увольняли с военной службы за утрату секретных карт и гибель подчиненного.
Подполковник Попович с позывным "Ветер" из Ивано-Франковска был активным участником и сторонником "майдана". В 2015-2016 годах добровольцем участвовал в так называемой АТО, когда киевский режим использовал войска против несогласного с его политикой населения восточной Украины, в составе 93-й отдельной механизированной бригады. До назначения комбригом выполнял обязанности комбата в 117-й отдельной тяжелой механизированной бригаде.
