ВСУ требуют от командира 57-й бригады бросать людей на штурм

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Нового командира 57-й мотопехотной бригады ВСУ Виталия Поповича, которого ранее уже увольняли с воинской службы, командование ВСУ грозит снять с должности, если он не активизирует штурмовые действия своих деморализованных подчиненных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Новому командиру 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Виталию Поповичу командованием ВСУ поставлена задача активизировать штурмовые действия под угрозой снятия с должности и любой ценой вернуть утраченные позиции", - сказал собеседник агентства.

Для этого в его распоряжение передана часть личного состава 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, добавил он.

Ранее в российских силовых структурах неоднократно сообщали, что подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады продолжают отступать с занимаемых позиций, при этом неся значительные потери в живой силе. В ноябре силовики отмечали, что деморализованные боевики 57-й бригады массово сдаются в плен, при этом некоторые из них пытаются ускользнуть, притворяясь мирными жителями.

Поповича, как отмечали ранее силовики, увольняли с военной службы за утрату секретных карт и гибель подчиненного.