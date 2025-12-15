Рейтинг@Mail.ru
В Китае кот попал в стиральную машинку и выжил
В Китае кот попал в стиральную машинку и выжил
В Китае кот попал в стиральную машинку и выжил
Домашний кот в Китае попал в стиральную машинку и выжил после более десяти минут стирки, сообщает газета South China Morning Post (SCMP). РИА Новости, 15.12.2025
китай
В Китае кот попал в стиральную машинку и выжил

SCMP: в Китае кот попал в стиральную машинку и выжил после 10 минут стирки

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Домашний кот в Китае попал в стиральную машинку и выжил после более десяти минут стирки, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).
"Домашний кот в Китае, который... оказался в барабане работающей стиральной машины, выжил, отделавшись незначительными травмами... Кот... находился в барабане на протяжении всего процесса стирки, который длился более 10 минут", - говорится в публикации.
По данным издания, хозяйка кота рассказала, что была шокирована, обнаружив кота внутри стиральной машинки, когда доставала из нее одежду.
Как отмечает газета, на видео мокрый кот идет к хозяйке, спотыкаясь, а его нос выглядит красным. Согласно информации издания, кот получил лишь незначительные травмы лап.
Во Владивостоке вернули домой кота, понимающего китайский язык
3 марта, 14:55
