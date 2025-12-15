https://ria.ru/20251215/kitaj-2062237383.html
В Китае кот попал в стиральную машинку и выжил
В Китае кот попал в стиральную машинку и выжил - РИА Новости, 15.12.2025
В Китае кот попал в стиральную машинку и выжил
Домашний кот в Китае попал в стиральную машинку и выжил после более десяти минут стирки, сообщает газета South China Morning Post (SCMP). РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T21:27:00+03:00
2025-12-15T21:27:00+03:00
2025-12-15T21:27:00+03:00
в мире
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987362355_0:667:2048:1819_1920x0_80_0_0_24099c3bb7f3933eb976efd1a240f8b0.jpg
https://ria.ru/20250303/kot-2002768607.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987362355_0:475:2048:2011_1920x0_80_0_0_83082ae8c2510574b3003b5b1b730f06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай
В Китае кот попал в стиральную машинку и выжил
SCMP: в Китае кот попал в стиральную машинку и выжил после 10 минут стирки
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Домашний кот в Китае попал в стиральную машинку и выжил после более десяти минут стирки, сообщает газета South China Morning Post
(SCMP).
"Домашний кот в Китае
, который... оказался в барабане работающей стиральной машины, выжил, отделавшись незначительными травмами... Кот... находился в барабане на протяжении всего процесса стирки, который длился более 10 минут", - говорится в публикации.
По данным издания, хозяйка кота рассказала, что была шокирована, обнаружив кота внутри стиральной машинки, когда доставала из нее одежду.
Как отмечает газета, на видео мокрый кот идет к хозяйке, спотыкаясь, а его нос выглядит красным. Согласно информации издания, кот получил лишь незначительные травмы лап.