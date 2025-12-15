Рейтинг@Mail.ru
Китай ввел санкции против бывшего высокопоставленного японского военного - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:02 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/kitaj-2062031518.html
Китай ввел санкции против бывшего высокопоставленного японского военного
Китай ввел санкции против бывшего высокопоставленного японского военного - РИА Новости, 15.12.2025
Китай ввел санкции против бывшего высокопоставленного японского военного
Китай в понедельник ввел санкции против экс-главы Объединенного комитета начальников штабов сил самообороны Японии Сигэру Ивасаки за поддержку сил, выступающих... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T06:02:00+03:00
2025-12-15T06:02:00+03:00
в мире
китай
япония
тайвань
санаэ такаити
нэнси пелоси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55de232adb5d447851d5625052f04aef.jpg
https://ria.ru/20251114/kitay-2054904705.html
https://ria.ru/20251110/kitaj-2053943325.html
https://ria.ru/20250715/sravnenie-2029155612.html
китай
япония
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cce28e17e098f587452f81bd274f2e26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, япония, тайвань, санаэ такаити, нэнси пелоси
В мире, Китай, Япония, Тайвань, Санаэ Такаити, Нэнси Пелоси
Китай ввел санкции против бывшего высокопоставленного японского военного

Китай ввел санкции против бывшего японского военного из-за Тайваня

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 15 дек - РИА Новости. Китай в понедельник ввел санкции против экс-главы Объединенного комитета начальников штабов сил самообороны Японии Сигэру Ивасаки за поддержку сил, выступающих за независимость Тайваня, сообщает МИД КНР.
Ранее газета "Асахи" писала, что Ивасаки в марте этого года занял должность советника по политическим вопросам в Исполнительном юане (главный исполнительный орган, правительство - ред.) Тайваня.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
МИД Китая сделал послу Японии серьезное представление
14 ноября, 05:57
"Бывший начальник Объединенного комитета начальников штабов сил самообороны Японии Сигэру Ивасаки открыто вступил в сговор с сепаратистскими силами, выступающими за независимость Тайваня, серьезно нарушив принцип "одного Китая" и дух четырех китайско-японских политических документов, грубо вмешавшись во внутренние дела Китая и нанеся серьезных ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
Отмечается, что в соответствии с положениями Закона КНР о противодействии иностранным санкциям, Китай принял ряд контрмер против Ивасаки, которые вступили в силу 15 декабря.
Меры, в частности, предусматривают заморозку всего движимого, недвижимого имущества и других активов Ивасаки на территории Китая, запрет для юридических и физических лиц на территории КНР вести с ним любое сотрудничество и заключать связанные с Ивасаки сделки, а также запрет на въезд в Китай, включая Гонконг и Макао.
Сигэру Ивасаки занимал пост начальника Объединенного комитета начальников штабов сил самообороны Японии с января 2012 по октябрь 2014 года. После отставки он был советником министра обороны по политическим вопросам.
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Китай выразил протест из-за заявлений Японии в отношении Тайваня
10 ноября, 14:19
Токио и Пекин переживают сейчас период охлаждения в отношениях после высказываний премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что непредвиденная ситуация вокруг Тайваня, "если она будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы, как ни посмотри, то это можно будет расценивать как экзистенциальный кризис". Как выяснилось впоследствии, этот ответ не был подготовлен как официальный, а являлся импровизацией Такаити на месте.
В ответ на это генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь в своем сообщении на странице в соцсети X написал: "ничего не остается как, не колеблясь ни мгновения, сломать эту грязную шею, которая влезла без спроса. Вы к этому готовы?". Затем пост был удален.
Затем последовала серия взаимных протестов и вызовов послов. Через 10 дней после высказываний Такаити в середине ноября министерство образования и министерство культуры и туризма Китая призвали своих граждан воздержаться от поездок в Японию из-за ухудшения ситуации с безопасностью, а тем, кто уже находится в Японии, повысить бдительность и усилить меры самозащиты. Китайские авиакомпании предложили пассажирам бесплатный возврат билетов в Японию. На фоне обострения отношений в Китае стали отменять выступления японских артистов и прокат японских фильмов.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. И Китай, и Тайвань в последние годы наращивают военную активность в регионе.
Солдаты Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Япония оценила соотношение военных сил Китая и Тайваня
15 июля, 08:26
 
В миреКитайЯпонияТайваньСанаэ ТакаитиНэнси Пелоси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала