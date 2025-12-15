Китай ввел санкции против бывшего высокопоставленного японского военного

Отмечается, что в соответствии с положениями Закона КНР о противодействии иностранным санкциям, Китай принял ряд контрмер против Ивасаки, которые вступили в силу 15 декабря.

Сигэру Ивасаки занимал пост начальника Объединенного комитета начальников штабов сил самообороны Японии с января 2012 по октябрь 2014 года. После отставки он был советником министра обороны по политическим вопросам.

Затем последовала серия взаимных протестов и вызовов послов. Через 10 дней после высказываний Такаити в середине ноября министерство образования и министерство культуры и туризма Китая призвали своих граждан воздержаться от поездок в Японию из-за ухудшения ситуации с безопасностью, а тем, кто уже находится в Японии, повысить бдительность и усилить меры самозащиты. Китайские авиакомпании предложили пассажирам бесплатный возврат билетов в Японию. На фоне обострения отношений в Китае стали отменять выступления японских артистов и прокат японских фильмов.