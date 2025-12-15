Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал, зачем Киев вводит в заблуждение об обстановке на фронте - РИА Новости, 15.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:18 15.12.2025 (обновлено: 20:19 15.12.2025)
Источник рассказал, зачем Киев вводит в заблуждение об обстановке на фронте
Источник рассказал, зачем Киев вводит в заблуждение об обстановке на фронте - РИА Новости, 15.12.2025
Источник рассказал, зачем Киев вводит в заблуждение об обстановке на фронте
Киев ради выгодных себе корректировок мирного плана президента США Дональда Трампа вводит в заблуждение международную общественность относительно обстановки на... РИА Новости, 15.12.2025
специальная военная операция на украине
сша
дональд трамп
мирный план сша по украине
украина
сша, дональд трамп, мирный план сша по украине, украина
Специальная военная операция на Украине, США, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине, Украина
Источник рассказал, зачем Киев вводит в заблуждение об обстановке на фронте

РИА Новости: Киев вводит в заблуждение об обстановке на фронте ради плана

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкУничтоженный бронеавтомобиль ВСУ британского производства Husky TSV
Уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ британского производства Husky TSV - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ британского производства Husky TSV. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Киев ради выгодных себе корректировок мирного плана президента США Дональда Трампа вводит в заблуждение международную общественность относительно обстановки на линии боевого соприкосновения, сообщил источник в Объединенной группировке войск.
"Для усиления давления на администрацию Белого дома в интересах внесения в мирный план Д.Трампа выгодных корректировок, киевский режим вводит в заблуждение международную общественность относительно реальной обстановки на линии боевого соприкосновения", - сказал собеседник агентства.
Специальная военная операция на УкраинеСШАДональд ТрампМирный план США по УкраинеУкраина
 
 
