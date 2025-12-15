https://ria.ru/20251215/khotsenko-2062142243.html
Хоценко рассказал о мероприятиях проекта "Омск - Культурная столица России"
Хоценко рассказал о мероприятиях проекта "Омск - Культурная столица России" - РИА Новости, 15.12.2025
Хоценко рассказал о мероприятиях проекта "Омск - Культурная столица России"
Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание оргкомитета, посвященное началу проекта "Омск - Культурная столица России", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T14:37:00+03:00
2025-12-15T14:37:00+03:00
2025-12-15T14:37:00+03:00
омская область
виталий хоценко
омская область
омск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062139708_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_9680bd60551fcdd7f8ffbdd3b9ca1a8c.jpg
https://ria.ru/20251211/khotsenko-2061299924.html
омская область
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062139708_75:0:1206:848_1920x0_80_0_0_4940168ca8b86e4fba1f253f10defa2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий хоценко, омская область, омск
Омская область , Виталий Хоценко, Омская область, Омск
Хоценко рассказал о мероприятиях проекта "Омск - Культурная столица России"
Хоценко обсудил начало проекта "Омск - Культурная столица России" с оргкомитетом
ОМСК, 15 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание оргкомитета, посвященное началу проекта "Омск - Культурная столица России", сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Омск получил статус "Культурная столица – 2026". На данный момент утверждена программа мероприятий на следующий год. На севере области, в Усть-Ишимском районе, открыты четыре новых современных дома культуры. Подготовка велась в Омской области системно на протяжении всего года. Омск включался в федеральные инициативы и расширял взаимодействие с профильными институтами. Последовательно выстраивалось информационное сопровождение проекта "Омск — Культурная столица".
"Итогом этой работы стало окончательное утверждение программы основных мероприятий года культурной столицы страны в Омске, охватывающей различные направления культурной жизни и рассчитанной на широкую аудиторию", – сообщили в пресс-службе. Особое внимание участники оргкомитета уделили стартовым событиям культурного года. В Омске запланированы крупные концертные и выставочные проекты, открытие модельной библиотеки, межрегиональные культурные обмены, которые подчеркнут статус региона как одного из центров культурного развития страны", – сообщили в пресс-службе.
Заседание стало отправной точкой активной фазы года культурной столицы в Омской области.