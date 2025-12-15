Рейтинг@Mail.ru
Хоценко рассказал о мероприятиях проекта "Омск - Культурная столица России"
Омская область
 
14:37 15.12.2025
Хоценко рассказал о мероприятиях проекта "Омск - Культурная столица России"
Хоценко рассказал о мероприятиях проекта "Омск - Культурная столица России"
Хоценко рассказал о мероприятиях проекта "Омск - Культурная столица России"
Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание оргкомитета, посвященное началу проекта "Омск - Культурная столица России", сообщили в пресс-службе...
омская область
виталий хоценко
омская область
омск
виталий хоценко, омская область, омск
Омская область , Виталий Хоценко, Омская область, Омск
Хоценко рассказал о мероприятиях проекта "Омск - Культурная столица России"

Хоценко рассказал о мероприятиях проекта "Омск - Культурная столица России"
ОМСК, 15 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание оргкомитета, посвященное началу проекта "Омск - Культурная столица России", сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Омск получил статус "Культурная столица – 2026". На данный момент утверждена программа мероприятий на следующий год. На севере области, в Усть-Ишимском районе, открыты четыре новых современных дома культуры. Подготовка велась в Омской области системно на протяжении всего года. Омск включался в федеральные инициативы и расширял взаимодействие с профильными институтами. Последовательно выстраивалось информационное сопровождение проекта "Омск — Культурная столица".
"Итогом этой работы стало окончательное утверждение программы основных мероприятий года культурной столицы страны в Омске, охватывающей различные направления культурной жизни и рассчитанной на широкую аудиторию", – сообщили в пресс-службе. Особое внимание участники оргкомитета уделили стартовым событиям культурного года. В Омске запланированы крупные концертные и выставочные проекты, открытие модельной библиотеки, межрегиональные культурные обмены, которые подчеркнут статус региона как одного из центров культурного развития страны", – сообщили в пресс-службе.
Заседание стало отправной точкой активной фазы года культурной столицы в Омской области.
Хоценко провел Архитектурно-градостроительный совет Омской области - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Хоценко провел Архитектурно-градостроительный совет Омской области
11 декабря, 10:08
 
Омская область, Виталий Хоценко, Омская область, Омск
 
 
