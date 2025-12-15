Хоценко рассказал о мероприятиях проекта "Омск - Культурная столица России"

Омск получил статус "Культурная столица – 2026". На данный момент утверждена программа мероприятий на следующий год. На севере области, в Усть-Ишимском районе, открыты четыре новых современных дома культуры. Подготовка велась в Омской области системно на протяжении всего года. Омск включался в федеральные инициативы и расширял взаимодействие с профильными институтами. Последовательно выстраивалось информационное сопровождение проекта "Омск — Культурная столица".

"Итогом этой работы стало окончательное утверждение программы основных мероприятий года культурной столицы страны в Омске, охватывающей различные направления культурной жизни и рассчитанной на широкую аудиторию", – сообщили в пресс-службе. Особое внимание участники оргкомитета уделили стартовым событиям культурного года. В Омске запланированы крупные концертные и выставочные проекты, открытие модельной библиотеки, межрегиональные культурные обмены, которые подчеркнут статус региона как одного из центров культурного развития страны", – сообщили в пресс-службе.