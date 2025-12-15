Рейтинг@Mail.ru
Канадский защитник перешел из "Лады" в ЦСКА - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
14:50 15.12.2025 (обновлено: 14:54 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/khokkey-2062146503.html
Канадский защитник перешел из "Лады" в ЦСКА
Канадский защитник перешел из "Лады" в ЦСКА - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Канадский защитник перешел из "Лады" в ЦСКА
Канадский защитник Мак Холлоуэлл перешел из "Лады" в московский ЦСКА, сообщается в Telegram-канале тольяттинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 15.12.2025
2025-12-15T14:50:00+03:00
2025-12-15T14:54:00+03:00
хоккей
спорт
мак холлоуэлл
лада
цска
колби уильямс
николай макаров
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897877426_275:122:1280:687_1920x0_80_0_0_c5702a9c43a956677ecc4e0873773c18.jpg
/20251213/khokkey-2061834783.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897877426_268:95:1280:854_1920x0_80_0_0_32ee6a79630649cdc27aa3617162894b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, мак холлоуэлл, лада, цска, колби уильямс, николай макаров, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Мак Холлоуэлл, Лада, ЦСКА, Колби Уильямс, Николай Макаров, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Канадский защитник перешел из "Лады" в ЦСКА

"Лада" обменяла Холлоуэлла в ЦСКА на Уильямса и Макарова

© Фото : Пресс-служба ХК "Лада"Хоккеисты клуба "Лада"
Хоккеисты клуба Лада - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : Пресс-служба ХК "Лада"
Хоккеисты клуба "Лада". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Канадский защитник Мак Холлоуэлл перешел из "Лады" в московский ЦСКА, сообщается в Telegram-канале тольяттинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В результате обмена из столичного клуба в "Ладу" перешли защитники Колби Уильямс и Николай Макаров.
Канадцу Холлоуэллу 27 лет. Он проводит первый сезон в КХЛ и набрал 11 очков (1 гол + 10 передач) в 28 матчах. Также в его активе шесть матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Торонто Мэйпл Лифс" и две результативные передачи.
Уильямсу 30 лет, он провел в КХЛ за владивостокский "Адмирал" и ЦСКА 203 матча, набрал 44 (4+40) очка. 22-летний Макаров с 2019 года выступал за молодежную команду армейцев, в сезоне-2020/21 дебютировал за основную команду, в 2023 году стал обладателем Кубка Гагарина. Всего он провел за ЦСКА 101 матч и набрал 7 (1+6) очков.
Сергей Мозякин - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Мозякина ввели в Зал славы отечественного хоккея
13 декабря, 13:19
 
ХоккейСпортМак ХоллоуэллЛадаЦСКАКолби УильямсНиколай МакаровКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Баскетбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Автодор
    83
    80
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Комо
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Борнмут
    4
    4
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    Бетис
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Эштрела
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Тампа-Бэй
    Флорида
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Анахайм
    1
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала