Канадский защитник перешел из "Лады" в ЦСКА
Канадский защитник перешел из "Лады" в ЦСКА - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Канадский защитник перешел из "Лады" в ЦСКА
Канадский защитник Мак Холлоуэлл перешел из "Лады" в московский ЦСКА, сообщается в Telegram-канале тольяттинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 15.12.2025
2025-12-15T14:50:00+03:00
2025-12-15T14:50:00+03:00
2025-12-15T14:54:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897877426_268:95:1280:854_1920x0_80_0_0_32ee6a79630649cdc27aa3617162894b.jpg
Канадский защитник перешел из "Лады" в ЦСКА
"Лада" обменяла Холлоуэлла в ЦСКА на Уильямса и Макарова