Рейтинг@Mail.ru
В деле о хищении денег у бойцов СВО есть тайные свидетели - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:03 15.12.2025 (обновлено: 05:50 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/khischenie-2062023328.html
В деле о хищении денег у бойцов СВО есть тайные свидетели
В деле о хищении денег у бойцов СВО есть тайные свидетели - РИА Новости, 15.12.2025
В деле о хищении денег у бойцов СВО есть тайные свидетели
В уголовном деле о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево" есть порядка десяти тайных свидетелей, сообщил РИА Новости информированный источник,... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T03:03:00+03:00
2025-12-15T05:50:00+03:00
происшествия
шереметьево (аэропорт)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
https://ria.ru/20250912/sledstvie-2041345305.html
https://ria.ru/20251129/sledstvie-2058554093.html
https://ria.ru/20251210/golikova-2061085026.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, шереметьево (аэропорт), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Шереметьево (аэропорт), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В деле о хищении денег у бойцов СВО есть тайные свидетели

РИА Новости: в деле о хищении денег у бойцов СВО есть десять тайных свидетелей

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. В уголовном деле о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево" есть порядка десяти тайных свидетелей, сообщил РИА Новости информированный источник, знакомый с ходом расследования дела.
"В деле есть порядка десяти тайных свидетелей", — сказал собеседник агентства.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Источник: три фигуранта дела о хищении денег у бойцов СВО скрылись
12 сентября, 04:53
По данному делу уже арестованы 40 человек, среди которых предполагаемый организатор преступной схемы Алексей Кабочкин. По данным следствия, фигуранты похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт "Шереметьево", путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий.
В банду, как говорится в материалах, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в "Шереметьево", преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси.
Кроме того, как ранее сообщал РИА Новости источник, в деле фигурирует главарь преступной группировки "Лобненские" и его сын. Последний отправлен в один из столичных СИЗО, а его отец объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Полиция - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Завершено расследование дела семи обвиняемых в хищении денег у бойцов СВО
29 ноября, 05:15
В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им пассажирские перевозки — изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: 2 тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, 1 тысяча — в 70 тысяч, 8,2 тысячи — в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах.
Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Ещё один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей.
Сумма ущерба по делу составляет более 4 миллионов рублей.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова выступает на Всероссийском форуме Вместе победим, организованный фондом Защитники Отечества в Национальном центре Россия в Москве. 10 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Голикова рассказала о работе по возвращению бойцов СВО в мирную жизнь
10 декабря, 12:44
 
ПроисшествияШереметьево (аэропорт)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала