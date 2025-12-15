Рейтинг@Mail.ru
"Лаборатория Касперского" защитила почтовые центры в Московском регионе
17:10 15.12.2025
"Лаборатория Касперского" защитила почтовые центры в Московском регионе
"Лаборатория Касперского" защитила почтовые центры в Московском регионе - РИА Новости, 15.12.2025
"Лаборатория Касперского" защитила почтовые центры в Московском регионе
"Лаборатория Касперского" обеспечила кибербезопасность трех логистических почтовых центров (ЛПЦ) Московского региона, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 15.12.2025
© Лаборатория КасперскогоЗдание офиса компании "Лаборатория Касперского"
Здание офиса компании Лаборатория Касперского - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Лаборатория Касперского
Здание офиса компании "Лаборатория Касперского". Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" обеспечила кибербезопасность трех логистических почтовых центров (ЛПЦ) Московского региона, сообщает пресс-служба компании.
Работы проведены в рамках масштабной программы по построению киберустойчивой инфраструктуры "Почты России", которая продлится до 2029 года. Она направлена на предотвращение киберугроз, обеспечение непрерывности работы логистических центров и защиту персональных данных миллионов клиентов.
Первая фаза трехлетнего проекта завершилась осенью 2025 года при участии "Лаборатории Касперского", ГК "Солар", Positive Technologies и "Инфосистемы Джет". В ее рамках "Лаборатория Касперского" реализовала ряд мер по анализу защищенности инфраструктуры и минимизации рисков проникновения злоумышленников в ее периметр. Также компания развернула всеобъемлющую защиту рабочих мест — как в ЛПЦ, так и в корпоративном сегменте. Средства защиты ЛПЦ подключены к единому центру мониторинга кибербезопасности. В результате аналитики видят полную картину и могут оперативно реагировать на инциденты.
Ключевая задача "Лаборатории Касперского" в проекте по построению киберустойчивой инфраструктуры "Почты России" — повышение уровня безопасности существующих непрерывных логистических процессов. Компания вовлекла более 100 специалистов разных направлений: инженеров, руководителей проектов, разработчиков, архитекторов, исследователей технологического оборудования.
"Наша команда проделала большую работу, которая, несомненно, внесет вклад в дальнейшее развитие проекта и принесет пользу всей отечественной ИБ-отрасли. „Почта России“ обладает масштабной инфраструктурой: это и технологическая сеть логистических центров с уникальным оборудованием, и различное проприетарное ПО, и другие важные элементы. Нам было необходимо не только разобраться в них в сжатые сроки, но и выстроить качественную систему защиты, с чем наши специалисты успешно справились", — рассказала директор по корпоративным продажам "Лаборатории Касперского" в России Марина Усова, ее слова приводит пресс-служба.
Она подчеркнула, что на первом этапе все работы велись поэтапно с тщательным тестированием. Это позволило соблюсти высокие требования к бесперебойности и запустить системы защиты без какого-либо влияния на функционирование самих ЛПЦ.
"Совместный проект с партнерами уже позволил нам существенно повысить уровень защищенности нашей цифровой инфраструктуры. Нам крайне важно сохранять непрерывность работы логистических центров и конфиденциальность данных клиентов. Полученный опыт станет основой для дальнейшего укрепления кибербезопасности “Почты России” и обеспечит стабильную работу масштабной сети ее логистической инфраструктуры", — отметил заместитель генерального директора "Почты России" Дмитрий Чудинов, его слова приводит пресс-служба.
По завершении работ в рамках первой фазы проведена независимая верификация достигнутых результатов в формате киберучений. Компания "Инфосистемы Джет", имитируя атаку профессиональных злоумышленников, выявила в том числе новые сценарии стратегических рисков, при этом вредоносное ПО оперативно устранялось командами защиты. Впереди — дальнейшая реализация запланированных этапов, интеграция новых подсистем защиты и регулярное тестирование системы на устойчивость к киберугрозам.
 
Кибербезопасность
 
 
