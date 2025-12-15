Рейтинг@Mail.ru
13:40 15.12.2025 (обновлено: 14:14 15.12.2025)
В Москве арестовали мужчину, пристававшего к блогерше в метро
В Москве арестовали мужчину, пристававшего к блогерше в метро
В Москве арестовали мужчину, пристававшего к блогерше в метро

© СоцсетиКадр видео в метро, когда прохожий ударил по ягодицам блогера Ксению Карпову
Кадр видео в метро, когда прохожий ударил по ягодицам блогера Ксению Карпову - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Соцсети
Кадр видео в метро, когда прохожий ударил по ягодицам блогера Ксению Карпову
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал мужчину, который в метро ударил по ягодицам блогера Ксению Карпову, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Постановлением суда Еремеев Евгений Эдуардович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 20.1 КоАП Российской Федерации ("Хулиганство"), и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", — сказали там.
Как рассказала сама блогер, она с подругой снимала в метро ролик, когда прохожий ударил ее по ягодицам. Девушка возмутилась, а мужчина предложил ей обратиться в полицию, что она и сделала.
По словам Карповой, ее обидчик подал встречное заявление, где утверждал, что она бегала, танцевала и мешала проходу. В итоге ее оштрафовали за нарушение требований транспортной безопасности. Из ролика, который блогер выложила в Telegram, следует, что в момент инцидента она не танцует, а стоит на месте и смотрит в телефон.
