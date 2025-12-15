https://ria.ru/20251215/karpov-2062125222.html
В Москве арестовали мужчину, пристававшего к блогерше в метро
Басманный суд Москвы арестовал мужчину, который в метро ударил по ягодицам блогера Ксению Карпову, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T13:40:00+03:00
2025-12-15T13:40:00+03:00
2025-12-15T14:14:00+03:00
Суд арестовал на 15 суток ударившего блогера Карпову по ягодицам
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал мужчину, который в метро ударил по ягодицам блогера Ксению Карпову, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Постановлением суда Еремеев Евгений Эдуардович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 20.1 КоАП Российской Федерации ("Хулиганство"), и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", — сказали там.
Как рассказала сама блогер, она с подругой снимала в метро ролик, когда прохожий ударил ее по ягодицам. Девушка возмутилась, а мужчина предложил ей обратиться в полицию, что она и сделала.
По словам Карповой, ее обидчик подал встречное заявление, где утверждал, что она бегала, танцевала и мешала проходу. В итоге ее оштрафовали за нарушение требований транспортной безопасности. Из ролика, который блогер выложила в Telegram, следует, что в момент инцидента она не танцует, а стоит на месте и смотрит в телефон.