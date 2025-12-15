В Москве арестовали мужчину, пристававшего к блогерше в метро

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал мужчину, который в метро ударил по ягодицам блогера Ксению Карпову, сообщили РИА Новости в инстанции.

"Постановлением суда Еремеев Евгений Эдуардович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 20.1 КоАП Российской Федерации ("Хулиганство"), и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", — сказали там.

Как рассказала сама блогер, она с подругой снимала в метро ролик, когда прохожий ударил ее по ягодицам. Девушка возмутилась, а мужчина предложил ей обратиться в полицию, что она и сделала.