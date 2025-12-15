Рейтинг@Mail.ru
Число погибших в Камбодже при конфликте с Таиландом возросло до 15 - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/kambodzha-2062146653.html
Число погибших в Камбодже при конфликте с Таиландом возросло до 15
Число погибших в Камбодже при конфликте с Таиландом возросло до 15 - РИА Новости, 15.12.2025
Число погибших в Камбодже при конфликте с Таиландом возросло до 15
Число погибших среди гражданского населения Камбоджи в ходе пограничного конфликта с Таиландом возросло до 15, более 400 тысяч человек вынужденно покинули свои... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T14:51:00+03:00
2025-12-15T14:51:00+03:00
в мире
камбоджа
таиланд
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060496764_0:318:3073:2047_1920x0_80_0_0_959670a6b97e2d81e75696f9f3c1bb82.jpg
https://ria.ru/20251212/tailand-2061755843.html
https://ria.ru/20251215/kambodzha-2062032965.html
камбоджа
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060496764_344:0:3073:2047_1920x0_80_0_0_c3538031157d2b057862946f80f27936.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, камбоджа, таиланд, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Камбоджа, Таиланд, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Число погибших в Камбодже при конфликте с Таиландом возросло до 15

Число погибших в Камбодже при пограничном конфликте с Таиландом возросло до 15

© AP Photo / AKPБеженцы в провинции Прэахвихеа, Камбоджа
Беженцы в провинции Прэахвихеа, Камбоджа - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / AKP
Беженцы в провинции Прэахвихеа, Камбоджа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Число погибших среди гражданского населения Камбоджи в ходе пограничного конфликта с Таиландом возросло до 15, более 400 тысяч человек вынужденно покинули свои дома, сообщает камбоджийское министерство информации.
Ранее сообщалось о гибели 11 человек и эвакуации более 300 тысяч человек.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Премьер Таиланда рассказал о контактах с США по конфликту с Камбоджей
12 декабря, 20:01
"По состоянию на 14.00 понедельника (10.00 мск), агрессия тайских вооруженных сил… привела к гибели 15 гражданских лиц, 73 пострадали", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что в Камбодже свои дома вынужденно покинули более 400 тысяч человек.
Возобновившийся 7 декабря вооруженный конфликт на границах между Таиландом и Камбоджей продолжается уже более недели. За это время Таиланд потерял, по последним данным, 25 военнослужащих убитыми и десятки ранеными. Камбоджа своих потерь не публикует. Из-за боевых действий были эвакуированы около 400 тысяч жителей приграничных провинций Таиланда.
Военный автомобиль в провинции Сиемреап, Камбоджа - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Камбоджа не выпускает более шести тысяч граждан Таиланда
06:32
 
В миреКамбоджаТаиландОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала