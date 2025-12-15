https://ria.ru/20251215/kambodzha-2062146653.html
Число погибших в Камбодже при конфликте с Таиландом возросло до 15
Число погибших среди гражданского населения Камбоджи в ходе пограничного конфликта с Таиландом возросло до 15, более 400 тысяч человек вынужденно покинули свои... РИА Новости, 15.12.2025
