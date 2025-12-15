Рейтинг@Mail.ru
Камбоджа не выпускает более шести тысяч граждан Таиланда - РИА Новости, 15.12.2025
06:32 15.12.2025 (обновлено: 06:35 15.12.2025)
Камбоджа не выпускает более шести тысяч граждан Таиланда
Камбоджа не выпускает более шести тысяч граждан Таиланда - РИА Новости, 15.12.2025
Камбоджа не выпускает более шести тысяч граждан Таиланда
Камбоджа не выпускает домой более 6 тысяч граждан Таиланда, которые с прошлой пятницы находятся на пограничном контрольно-пропускном пункте Пойпет, закрытом... РИА Новости, 15.12.2025
в мире, таиланд, камбоджа, пномпень, хун сен, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Камбоджа, Пномпень, Хун Сен, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Камбоджа не выпускает более шести тысяч граждан Таиланда

Камбоджа не выпускает более шести тысяч тайцев из страны через пограничный КПП

© AP Photo / Heng SinithВоенный автомобиль в провинции Сиемреап, Камбоджа
Военный автомобиль в провинции Сиемреап, Камбоджа - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Heng Sinith
Военный автомобиль в провинции Сиемреап, Камбоджа. Архивное фото
БАНГКОК, 15 дек – РИА Новости. Камбоджа не выпускает домой более 6 тысяч граждан Таиланда, которые с прошлой пятницы находятся на пограничном контрольно-пропускном пункте Пойпет, закрытом камбоджийскими властями на фоне продолжающегося вооруженного пограничного конфликта между двумя странами, сообщает в понедельник таиландский телеканал Thai PBS.
"От 6 до 7 тысяч граждан Таиланда с пятницы находятся на камбоджийском КПП Пойпет, желая покинуть Камбоджу и перейти в таиландский город Аранъяпратхет в пограничной провинции Сакео. Власти Камбоджи закрыли в пятницу и субботу все КПП на границе и отказываются их временно открыть для возвращения домой граждан Таиланда", - сообщает телеканал.
Камбоджийские военные на границе с Таиландом - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Жителей районов Таиланда, граничащих с Камбоджей, призвали эвакуироваться
7 декабря, 12:56
Thai PBS напоминает, что в середине прошлой недели Таиланд выпустил через тот же КПП Пойпет более 8 тысяч граждан Камбоджи, желавших покинуть Таиланд.
В то же время председатель сената и бывший премьер Камбоджи Хун Сен написал в социальных сетях, что, закрывая сухопутные КПП и порты для пересечения границы, Камбоджа беспокоится о безопасности граждан Таиланда и своей страны.
"Сухопутные пограничные переходы и пересечение границы по морю в настоящее время опасны для жителей обеих стран (из-за возобновившегося вооруженного пограничного конфликта – ред.), но для тайцев, желающих вернуться в Таиланд, открыт безопасный воздушный путь: они могут вылететь домой регулярными авиарейсами из аэропортов Пномпеня и провинции Сиемриеп", - пишет Хун Сен в своих аккаунтах в социальных сетях.
Солдат армии Таиланда - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Таиланд продолжит боевые действия на границе с Камбоджей, заявил премьер
13 декабря, 07:46
Большинство граждан Таиланда, находящихся на КПП "Пойпет" с камбоджийской стороны, являются работниками предприятий свободной экономической зоны "Пойпет", на территории которой действуют казино, рассчитанные на таиландских игроков, не имеющих легальной возможности играть в азартные игры на территории своей страны, а также магазины беспошлинной торговли и полная инфраструктура отельного размещения и общественного питания, так же рассчитанная на таиландских потребителей.
Помимо казино, отелей, караоке-баров и ресторанов, на территории СЭЗ "Пойпет", по сведениям таиландской полиции и сил безопасности, находится еще и несколько мошеннических колл-центров, в которых под руководством китайских "менеджеров" из структур организованной преступности, работают тайцы, обманывая своих сограждан.
Thai PBS сообщает в понедельник, что в субботу и воскресенье более ста граждан Таиланда нелегально перешли границу из Пойпета в таиландский Аранъяпратхет, и что среди них немало бывших подневольных работников мошеннических колл-центров, которых операторы центров выпустили на свободу за крупные взятки.
«
"Китайские боссы забрали у нас все деньги, ночью привезли нас на линию границы и выпустили", - сказал телеканалу гражданин Таиланда, рассказавший, что его несколько месяцев назад заманили в Пойпет предложением высокооплачиваемой работы в качестве шеф-повара гостиницы, но вместо этого отобрали документы и заставили обманывать своих сограждан путем мошенничества через социальные сети.
Возобновившийся в прошлое воскресенье вооруженный конфликт на границах между Таиландом и Камбоджей продолжается уже более недели. За это время Таиланд потерял, по последним данным, 25 военнослужащих убитыми и десятки ранеными. Камбоджа своих потерь не публикует.
Корреспонденты телеканала Thai PBS, находящиеся на линии границы с таиландской стороны, сообщают о боестолкновениях и продолжении перестрелок между таиландскими и камбоджийскими войсками в ряде районов в течение ночи с воскресенья на понедельник и о неоднократном появлении в воздушном пространстве Таиланда камбоджийских беспилотников.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Трамп заявил, что добился прекращения эскалации между Таиландом и Камбоджей
13 декабря, 01:36
 
В миреТаиландКамбоджаПномпеньХун СенОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
