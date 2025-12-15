Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД стран ЕС не смогли поговорить с Уиткоффом, заявила Каллас - РИА Новости, 15.12.2025
19:45 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/kallas-2062225762.html
Главы МИД стран ЕС не смогли поговорить с Уиткоффом, заявила Каллас
Главы МИД стран ЕС не смогли поговорить с Уиткоффом, заявила Каллас
Главы МИД стран ЕС не смогли поговорить со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого долма Джаредом Кушнером из-за технического сбоя, РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T19:45:00+03:00
2025-12-15T19:45:00+03:00
в мире
украина
сша
стив уиткофф
джаред кушнер
кайя каллас
евросоюз
мирный план сша по украине
украина
сша
Главы МИД стран ЕС не смогли поговорить с Уиткоффом, заявила Каллас

Каллас: главы МИД стран ЕС не смогли поговорить с Уиткоффом из-за сбоя

БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС не смогли поговорить со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого долма Джаредом Кушнером из-за технического сбоя, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.
Ранее сообщалось, что американские чиновники, находящиеся в Берлине на переговорах по Украине, обсудят с европейскими министрами Украину и Газу.
"На самом деле, у меня из беседы особо нечего сообщить, поскольку я не знаю, была ли это кибератака, но связь определенно работала некорректно, так что на самом деле у нас не было нормальной возможности обсуждения", - сообщила она.
Переговоры по украинскому урегулированию в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
США и Украина достигли согласия по ряду вопросов в Берлине, пишут СМИ
