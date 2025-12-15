Каллас назвала условие для вступления Украины в Евросоюз

БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Присоединение Украины к ЕС не может произойти на основании мирного соглашения, ею должны быть выполнены условия для вхождения в союз, сказала глава европейской дипломатии Кая Каллас, отвечая на вопрос о том, может ли дата в мирном соглашении стать поводом для членства.
2025-12-15T19:21:00+03:00
в мире
украина
молдавия
сша
кайя каллас
евросоюз
мирный план сша по украине
