Каллас назвала условие для вступления Украины в Евросоюз

БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Присоединение Украины к ЕС не может произойти на основании мирного соглашения, ею должны быть выполнены условия для вхождения в союз, сказала глава европейской дипломатии Кая Каллас, отвечая на вопрос о том, может ли дата в мирном соглашении стать поводом для членства.