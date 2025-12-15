Рейтинг@Mail.ru
Каллас оценила ситуацию с дискуссией по использованию российских активов - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:17 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/kallas-2062219930.html
Каллас оценила ситуацию с дискуссией по использованию российских активов
Каллас оценила ситуацию с дискуссией по использованию российских активов - РИА Новости, 15.12.2025
Каллас оценила ситуацию с дискуссией по использованию российских активов
Дискуссия в ЕС по использованию активов РФ идет сложно, невозможно оценивать ее исход, заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания глав МИД... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T19:17:00+03:00
2025-12-15T19:17:00+03:00
в мире
россия
украина
бельгия
кайя каллас
евросоюз
еврокомиссия
euroclear
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029928350_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bcdc490017b58fc1c6702481b78abc80.jpg
https://ria.ru/20251201/es-2059021406.html
россия
украина
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029928350_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_548fa037aefe0bebfd4209fc0db50c35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, бельгия, кайя каллас, евросоюз, еврокомиссия, euroclear, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Бельгия, Кайя Каллас, Евросоюз, Еврокомиссия, Euroclear, Санкции в отношении России
Каллас оценила ситуацию с дискуссией по использованию российских активов

Каллас: невозможно предсказать итог дискуссии в ЕС по использованию активов РФ

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Дискуссия в ЕС по использованию активов РФ идет сложно, невозможно оценивать ее исход, заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания глав МИД стран ЕС.
"Я очень, очень надеюсь, что мы добьемся результатов в четверг; я оптимист по натуре, но я также вижу, насколько это сложно. Поэтому я не хочу давать никаких оценок, говоря о том, что работа продолжается", - сказала она.
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Несколько стран ЕС выступают против долга для Украины, заявила Каллас
1 декабря, 18:54
 
В миреРоссияУкраинаБельгияКайя КалласЕвросоюзЕврокомиссияEuroclearСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала