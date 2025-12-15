Рейтинг@Mail.ru
18:51 15.12.2025
Каллас рассказала, сколько ЕС потратил на военную помощь Киеву в этом году
Каллас рассказала, сколько ЕС потратил на военную помощь Киеву в этом году
Евросоюз предоставил Украине вооружения на 27 миллиардов евро в 2025 году, заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания глав МИД стран ЕС. РИА Новости, 15.12.2025
в мире
украина
киев
кайя каллас
евросоюз
украина
киев
в мире, украина, киев, кайя каллас, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Кайя Каллас, Евросоюз
Каллас рассказала, сколько ЕС потратил на военную помощь Киеву в этом году

Каллас: ЕС предоставил Украине вооружения на 27 млрд евро в 2025 году

БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Евросоюз предоставил Украине вооружения на 27 миллиардов евро в 2025 году, заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания глав МИД стран ЕС.
"Европа в этом году предоставляет Украине рекордную военную поддержку на сумму 27 миллиардов евро. Мы также выполнили наши обязательства поставить 2 миллиона боеприпасов, но очевидно, что не время замедляться", - сказала она.
Киев - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Испания выделила на помощь Украине два миллиарда евро
В миреУкраинаКиевКайя КалласЕвросоюз
 
 
