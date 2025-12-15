https://ria.ru/20251215/kallas-2062214780.html
Каллас рассказала, сколько ЕС потратил на военную помощь Киеву в этом году
Каллас рассказала, сколько ЕС потратил на военную помощь Киеву в этом году - РИА Новости, 15.12.2025
Каллас рассказала, сколько ЕС потратил на военную помощь Киеву в этом году
Евросоюз предоставил Украине вооружения на 27 миллиардов евро в 2025 году, заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания глав МИД стран ЕС. РИА Новости, 15.12.2025
Каллас: ЕС предоставил Украине вооружения на 27 млрд евро в 2025 году