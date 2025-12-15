Каллас рассказала, сколько ЕС потратил на военную помощь Киеву в этом году

БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Евросоюз предоставил Украине вооружения на 27 миллиардов евро в 2025 году, заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания глав МИД стран ЕС.

"Европа в этом году предоставляет Украине рекордную военную поддержку на сумму 27 миллиардов евро. Мы также выполнили наши обязательства поставить 2 миллиона боеприпасов, но очевидно, что не время замедляться", - сказала она.