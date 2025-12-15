Рейтинг@Mail.ru
15.12.2025
ЕС достиг цели по поставке Украине боеприпасов, заявила Каллас
10:47 15.12.2025
ЕС достиг цели по поставке Украине боеприпасов, заявила Каллас
в мире
россия
украина
киев
кайя каллас
сергей лавров
евросоюз
нато
в мире, россия, украина, киев, кайя каллас, сергей лавров, евросоюз, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Кайя Каллас, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
ЕС достиг цели по поставке Украине боеприпасов, заявила Каллас

Каллас: ЕС достиг цели по поставкам Украине 2 млн боеприпасов

БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. ЕС достиг цели по поставке Киеву 2 миллионов боеприпасов, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед началом заседания министров иностранных дел стран сообщества.
"Мы достигли цели, поставленной в рамках инициативы "два миллиона боеприпасов", - сказала она.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Обсуждение изъятия российских активов идет сложно, признала Каллас
