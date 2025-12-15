https://ria.ru/20251215/kallas-2062071069.html
ЕС достиг цели по поставке Украине боеприпасов, заявила Каллас
ЕС достиг цели по поставке Украине боеприпасов, заявила Каллас - РИА Новости, 15.12.2025
ЕС достиг цели по поставке Украине боеприпасов, заявила Каллас
ЕС достиг цели по поставке Киеву 2 миллионов боеприпасов, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед началом заседания министров иностранных дел стран... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T10:47:00+03:00
2025-12-15T10:47:00+03:00
2025-12-15T10:47:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
кайя каллас
сергей лавров
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029928350_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bcdc490017b58fc1c6702481b78abc80.jpg
https://ria.ru/20251215/kallas-2062055625.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029928350_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_548fa037aefe0bebfd4209fc0db50c35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, киев, кайя каллас, сергей лавров, евросоюз, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Кайя Каллас, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
ЕС достиг цели по поставке Украине боеприпасов, заявила Каллас
Каллас: ЕС достиг цели по поставкам Украине 2 млн боеприпасов