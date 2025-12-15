ЕС достиг цели по поставке Украине боеприпасов, заявила Каллас

БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. ЕС достиг цели по поставке Киеву 2 миллионов боеприпасов, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед началом заседания министров иностранных дел стран сообщества.

"Мы достигли цели, поставленной в рамках инициативы "два миллиона боеприпасов", - сказала она.