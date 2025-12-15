Каллас призвала дать Киеву гарантии безопасности взамен членства в НАТО

БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. ЕС необходимо подумать о реальных гарантиях безопасности для Украины взамен ее членства в НАТО, "если оно больше не обсуждается", заявила глава евродипломатии Кая Каллас перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран Евросоюза.