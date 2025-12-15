Рейтинг@Mail.ru
Каллас призвала дать Киеву гарантии безопасности взамен членства в НАТО
09:58 15.12.2025 (обновлено: 10:08 15.12.2025)
Каллас призвала дать Киеву гарантии безопасности взамен членства в НАТО
в мире, украина, евросоюз, нато, кайя каллас, киев, брюссель
В мире, Украина, Евросоюз, НАТО, Кайя Каллас, Киев, Брюссель
Каллас призвала дать Киеву гарантии безопасности взамен членства в НАТО

Каллас: ЕС подумает о гарантиях безопасности для Украины взамен членства в НАТО

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. ЕС необходимо подумать о реальных гарантиях безопасности для Украины взамен ее членства в НАТО, "если оно больше не обсуждается", заявила глава евродипломатии Кая Каллас перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран Евросоюза.
"Если это не подлежит больше обсуждению и об этом не идет речь, значит нам нужно посмотреть, какие гарантии безопасности являются осязаемыми. Это не могут быть, знаете ли, бумаги или обещания. Это должны быть, знаете ли, реальные войска, реальные возможности, чтобы Украина была в состоянии защитить себя", - заявила она.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
СМИ узнали, что США предложили Киеву после просьбы о гарантиях безопасности
В миреУкраинаЕвросоюзНАТОКайя КалласКиевБрюссель
 
 
