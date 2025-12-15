Обсуждение изъятия российских активов идет сложно, признала Каллас

БРЮССЕЛЬ, 15 дек — РИА Новости. Страны ЕС столкнулись со сложностями при обсуждении изъятия российских активов для кредита Украине, признала глава евродипломатии Кая Каллас.

"Наиболее предпочтительным вариантом (финансирования Киева. — Прим. ред.) является репарационный кредит, и это то, над чем мы работаем. Мы еще не достигли этого, и это сложно, но мы выполняем свою работу. У нас еще есть несколько дней", — сказала она перед началом заседания руководителей МИД стран сообщества в Брюсселе

Ситуация с активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. Москва сделала ответный шаг: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.

Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал предложение Еврокомиссии воровством и не исключил подачу обращения в суд.