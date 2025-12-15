Рейтинг@Mail.ru
Обсуждение изъятия российских активов идет сложно, признала Каллас - РИА Новости, 15.12.2025
09:54 15.12.2025 (обновлено: 10:51 15.12.2025)
Обсуждение изъятия российских активов идет сложно, признала Каллас
Обсуждение изъятия российских активов идет сложно, признала Каллас - РИА Новости, 15.12.2025
Обсуждение изъятия российских активов идет сложно, признала Каллас
Страны ЕС столкнулись со сложностями при обсуждении изъятия российских активов для кредита Украине, признала глава евродипломатии Кая Каллас. РИА Новости, 15.12.2025
Обсуждение изъятия российских активов идет сложно, признала Каллас

Каллас признала, что обсуждение кредита ЕС Киеву под активы РФ идет сложно

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 дек — РИА Новости. Страны ЕС столкнулись со сложностями при обсуждении изъятия российских активов для кредита Украине, признала глава евродипломатии Кая Каллас.
"Наиболее предпочтительным вариантом (финансирования Киева. — Прим. ред.) является репарационный кредит, и это то, над чем мы работаем. Мы еще не достигли этого, и это сложно, но мы выполняем свою работу. У нас еще есть несколько дней", — сказала она перед началом заседания руководителей МИД стран сообщества в Брюсселе.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Россия готовит ответные действия на блокировку активов, заявили в МИД
13 декабря, 17:06

Ситуация с активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. Москва сделала ответный шаг: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Четыре страны выступили против плана ЕС по активам России, пишут СМИ
13 декабря, 16:52
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал предложение Еврокомиссии воровством и не исключил подачу обращения в суд.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро утверждал, что решение о конфискации активов могут принять на саммите Евросоюза 18 декабря.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Чревато проблемами". Запад испугался мести Москвы за активы
12 декабря, 08:00
 
