Рейтинг@Mail.ru
Кадыров заявил, что не хочет жить до старости - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 15.12.2025 (обновлено: 14:21 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/kadyrov-2062132964.html
Кадыров заявил, что не хочет жить до старости
Кадыров заявил, что не хочет жить до старости - РИА Новости, 15.12.2025
Кадыров заявил, что не хочет жить до старости
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не хочет жить до старости, а хочет уйти, когда его все любят и уважают. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T14:11:00+03:00
2025-12-15T14:21:00+03:00
рамзан кадыров
общество
чеченская республика (чечня)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155811/12/1558111234_0:96:2638:1579_1920x0_80_0_0_74bc4a26e41c831c33093626e28568b1.jpg
https://ria.ru/20251214/kadyrov-2061985242.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155811/12/1558111234_0:0:2638:1979_1920x0_80_0_0_d075262eb79f55955c8fb9554a0020c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рамзан кадыров, общество, чеченская республика (чечня)
Рамзан Кадыров, Общество, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров заявил, что не хочет жить до старости

Глава Чечни Кадыров заявил, что не хочет жить до старости

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГРОЗНЫЙ, 15 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не хочет жить до старости, а хочет уйти, когда его все любят и уважают.
"Если слушать слухи, то я до старости не доживу. Я не хочу до старости жить. Я хочу уйти из жизни, когда меня все любят, уважают, и будет не хватать меня после смерти", - сказал Кадыров в ходе прямой линии с жителями Чечни в ответ на вопрос, кем он видит себя в старости.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Кадыров ответил, пойдет ли на выборы главы Чечни в 2026 году
Вчера, 17:22
 
Рамзан КадыровОбществоЧеченская республика (Чечня)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала