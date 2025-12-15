https://ria.ru/20251215/kadyrov-2062132964.html
Кадыров заявил, что не хочет жить до старости
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не хочет жить до старости, а хочет уйти, когда его все любят и уважают. РИА Новости, 15.12.2025
