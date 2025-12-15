Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли точечные удары по ВСУ в районе Волчанска, сообщил Кадыров - РИА Новости, 15.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
10:47 15.12.2025
ВС России нанесли точечные удары по ВСУ в районе Волчанска, сообщил Кадыров
ВС России нанесли точечные удары по ВСУ в районе Волчанска, сообщил Кадыров

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Операторы батальона беспилотных систем выявили расположение военнослужащих ВСУ в районе Волчанска Харьковской области и нанесли точечные удары по противнику, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Харьковское направление. Положение противника в районе города Волчанска ухудшается с каждым днем… Благодаря слаженным и эффективным действиям группы операторов БПЛА батальона в ходе аэроразведки удалось выявить передвижения укрофашистов ВСУ. Заметив наши дроны, нацисты попытались укрыться, но поздно. Местоположение уже было выявлено, а дальше пошли в ход дистанционные средства поражения. Точечные удары навсегда нарушили планы врагов", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни отметил, что боевую и оперативную обстановку контролируют бойцы батальона "Запад-Ахмат" и сотрудники ОМВД РФ по Курчалоевскому району Чечни под руководством Рустама и Исмаила Агуевых совместно с военнослужащими 128-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Север".
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где, в числе прочего, ему доложили об освобождении Волчанска, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Украинские военные сдаются в плен ВС России в Димитрове. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Украинский пленный рассказал о положении ВСУ в Димитрове
Специальная военная операция на УкраинеВолчанскХарьковская областьРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСпецоперация
 
 
