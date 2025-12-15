https://ria.ru/20251215/kadry-2062158151.html
Россия имеет отличный кадровый потенциал, заявил Мишустин
Россия имеет отличный кадровый потенциал, власти государства понимают, на кого смогут опереться, чтобы обеспечить развитие экономики и социальной сферы, сообщил
россия, михаил мишустин
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия имеет отличный кадровый потенциал, власти государства понимают, на кого смогут опереться, чтобы обеспечить развитие экономики и социальной сферы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании о реализации технологической политики в понедельник.
Глава российского правительства в понедельник посетил Центр практической подготовки для машиностроения в ОЭЗ "Технополис Москва". Затем в ходе совещания Мишустин
рассказал, что на площадке созданы современные учебные лаборатории и производственные мастерские, где молодые люди получают практические навыки работы с высокотехнологичным оборудованием.
"Важно, что они уже сейчас занимаются реальными задачами под руководством опытных наставников, специалистов ведущих промышленных компаний. И связывают свою жизнь, дальнейшую профессиональную деятельность со специальностями в сфере машиностроения, обрабатывающих отраслей. Это лучше любых слов говорит о том, что у нашей страны есть отличный потенциал. Мы понимаем, на кого сможем опираться, чтобы обеспечить устойчивое развитие экономики, социальной сферы и обретение промышленного технологического суверенитета страны", - сказал Мишустин.