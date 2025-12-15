Рейтинг@Mail.ru
Россия имеет отличный кадровый потенциал, заявил Мишустин - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/kadry-2062158151.html
Россия имеет отличный кадровый потенциал, заявил Мишустин
Россия имеет отличный кадровый потенциал, заявил Мишустин - РИА Новости, 15.12.2025
Россия имеет отличный кадровый потенциал, заявил Мишустин
Россия имеет отличный кадровый потенциал, власти государства понимают, на кого смогут опереться, чтобы обеспечить развитие экономики и социальной сферы, сообщил РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T15:30:00+03:00
2025-12-15T15:30:00+03:00
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060873231_0:62:2883:1684_1920x0_80_0_0_168ac92799e2d876f190bbbfa282833f.jpg
https://ria.ru/20251215/avtomatizatsija-2062143050.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060873231_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_b69089526b19853d24c4f958906b638f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин
Россия, Михаил Мишустин
Россия имеет отличный кадровый потенциал, заявил Мишустин

Мишустин: Россия имеет отличный кадровый потенциал для развития экономики

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия имеет отличный кадровый потенциал, власти государства понимают, на кого смогут опереться, чтобы обеспечить развитие экономики и социальной сферы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании о реализации технологической политики в понедельник.
Глава российского правительства в понедельник посетил Центр практической подготовки для машиностроения в ОЭЗ "Технополис Москва". Затем в ходе совещания Мишустин рассказал, что на площадке созданы современные учебные лаборатории и производственные мастерские, где молодые люди получают практические навыки работы с высокотехнологичным оборудованием.
"Важно, что они уже сейчас занимаются реальными задачами под руководством опытных наставников, специалистов ведущих промышленных компаний. И связывают свою жизнь, дальнейшую профессиональную деятельность со специальностями в сфере машиностроения, обрабатывающих отраслей. Это лучше любых слов говорит о том, что у нашей страны есть отличный потенциал. Мы понимаем, на кого сможем опираться, чтобы обеспечить устойчивое развитие экономики, социальной сферы и обретение промышленного технологического суверенитета страны", - сказал Мишустин.
Премьер-министр Михаил Мишустин в Центре практической подготовки для машиностроения в Москве. 15 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Автоматизация производственных процессов полезна, заявил Мишустин
14:38
 
РоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала