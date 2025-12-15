ТОКИО, 15 дек – РИА Новости. В январе будущего года Япония впервые с 1973 года лишится всех панд в своих зоопарках из-за охлаждения отношений с Китаем, сообщило агентство Киодо.
В июне Япония вернула в Китай 4 панд из "Парка приключений" в префектуре Вакаяма. После этого единственными пандами в стране стали близнецы из зоопарка Уэно.
Токио и Пекин переживают сейчас период охлаждения в отношениях после высказываний премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что непредвиденная ситуация вокруг Тайваня, "если она будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы, как ни посмотри, то это можно будет расценивать как экзистенциальный кризис". Как выяснилось впоследствии, этот ответ не был подготовлен как официальный, а являлся импровизацией Такаити на месте.
В ответ на это генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь в своем сообщении на странице в соцсети X написал: "ничего не остается как, не колеблясь ни мгновения, сломать эту грязную шею, которая влезла без спроса. Вы к этому готовы?". Затем пост был удален.
Затем последовала серия взаимных протестов и вызовов послов. Через 10 дней после высказываний Такаити в середине ноября министерство образования и министерство культуры и туризма Китая призвали своих граждан воздержаться от поездок в Японию из-за ухудшения ситуации с безопасностью, а тем, кто уже находится в Японии, повысить бдительность и усилить меры самозащиты. Китайские авиакомпании предложили пассажирам бесплатный возврат билетов в Японию. На фоне обострения отношений в Китае стали отменять выступления японских артистов и прокат японских фильмов.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. И Китай, и Тайвань в последние годы наращивают военную активность в регионе.