Япония впервые с 1973 года лишится всех панд в своих зоопарках

Затем последовала серия взаимных протестов и вызовов послов. Через 10 дней после высказываний Такаити в середине ноября министерство образования и министерство культуры и туризма Китая призвали своих граждан воздержаться от поездок в Японию из-за ухудшения ситуации с безопасностью, а тем, кто уже находится в Японии, повысить бдительность и усилить меры самозащиты. Китайские авиакомпании предложили пассажирам бесплатный возврат билетов в Японию. На фоне обострения отношений в Китае стали отменять выступления японских артистов и прокат японских фильмов.