04:20 15.12.2025
В Японии арестовали мужчину, напавшего на людей в торговом центре
Полиция Японии арестовала 30-летнего мужчину в связи с нападением в торговом центре в воскресенье, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 15.12.2025
в мире
япония
фукуока (город)
япония
фукуока (город)
в мире, япония, фукуока (город)
В мире, Япония, Фукуока (город)
В Японии арестовали мужчину, напавшего на людей в торговом центре

В Японии арестовали 30-летнего мужчину за нападение в торговом центре

© Flickr / MShadesЯпонская полиция
Японская полиция - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Flickr / MShades
Японская полиция. Архивное фото
ТОКИО, 15 дек – РИА Новости. Полиция Японии арестовала 30-летнего мужчину в связи с нападением в торговом центре в воскресенье, сообщило агентство Киодо.
В воскресенье два человека получили ранения в результате нападения неизвестного мужчины в торговом центре в городе Фукуока на юго-западе Японии. Раненые мужчина и женщина были госпитализированы, нападавшему удалось скрыться.
При аресте он признал свою вину. Полиция расследует причины нападения.
В миреЯпонияФукуока (город)
 
 
