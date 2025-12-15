https://ria.ru/20251215/japonija-2062026534.html
В Японии арестовали мужчину, напавшего на людей в торговом центре
В Японии арестовали мужчину, напавшего на людей в торговом центре
В Японии арестовали мужчину, напавшего на людей в торговом центре
Полиция Японии арестовала 30-летнего мужчину в связи с нападением в торговом центре в воскресенье, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 15.12.2025
В Японии арестовали мужчину, напавшего на людей в торговом центре
