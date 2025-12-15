Рейтинг@Mail.ru
ЕР продолжит оказывать помощь бойцам СВО, заявил Якушев
14:21 15.12.2025
ЕР продолжит оказывать помощь бойцам СВО, заявил Якушев
россия, владимир якушев, владимир путин, единая россия, общество
Россия, Владимир Якушев, Владимир Путин, Единая Россия, Общество
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что партия продолжит оказывать постоянную помощь бойцам СВО.
Путин в понедельник провел встречу с Якушевым в Кремле. Глава государства, в частности, поинтересовался волонтерской работой партии.
"Что касается поддержки специальной военной операции, наших бойцов – мы как доставляли, так и доставляем туда необходимую помощь, и будем работать в этом направлении постоянно", - сказал Якушев на встрече.
Секретарь генсовета партии подчеркнул, что работа по поддержке участников СВО будет продолжаться "столько, сколько необходимо для нашей общей победы".
"Что касается нашей волонтерской миссии. И наши молодогвардейцы, и наши сторонники партии, и непосредственно наши однопартийцы постоянно в этом принимают участие. Они работают в госпиталях, они помогают сегодня людям старшего поколения, они помогают доставлять гуманитарную помощь. Эту работу мы тоже будем продолжать ровно столько, сколько необходимо", - добавил он.
Якушев доложил Путину о работе ЕР по очистке побережья Черного моря
Россия, Владимир Якушев, Владимир Путин, Единая Россия, Общество
 
 
