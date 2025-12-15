ЕР продолжит оказывать помощь бойцам СВО, заявил Якушев

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что партия продолжит оказывать постоянную помощь бойцам СВО.

Путин в понедельник провел встречу с Якушевым в Кремле. Глава государства, в частности, поинтересовался волонтерской работой партии.

"Что касается поддержки специальной военной операции, наших бойцов – мы как доставляли, так и доставляем туда необходимую помощь, и будем работать в этом направлении постоянно", - сказал Якушев на встрече.

Секретарь генсовета партии подчеркнул, что работа по поддержке участников СВО будет продолжаться "столько, сколько необходимо для нашей общей победы".