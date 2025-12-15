https://ria.ru/20251215/jakushev-2062136241.html
ЕР продолжит оказывать помощь бойцам СВО, заявил Якушев
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что партия продолжит оказывать постоянную помощь бойцам СВО.
Путин
в понедельник провел встречу с Якушевым
в Кремле. Глава государства, в частности, поинтересовался волонтерской работой партии.
"Что касается поддержки специальной военной операции, наших бойцов – мы как доставляли, так и доставляем туда необходимую помощь, и будем работать в этом направлении постоянно", - сказал Якушев на встрече.
Секретарь генсовета партии подчеркнул, что работа по поддержке участников СВО будет продолжаться "столько, сколько необходимо для нашей общей победы".
"Что касается нашей волонтерской миссии. И наши молодогвардейцы, и наши сторонники партии, и непосредственно наши однопартийцы постоянно в этом принимают участие. Они работают в госпиталях, они помогают сегодня людям старшего поколения, они помогают доставлять гуманитарную помощь. Эту работу мы тоже будем продолжать ровно столько, сколько необходимо", - добавил он.