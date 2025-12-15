Якушев назвал главную задачу ЕР на 2026 год

"Сегодня у нас уже главная задача - это единый день голосования 2026. У нас большая избирательная кампания в выборы в Государственную Думу. Но у нас, помимо всего прочего, еще будут избираться законодательные собрания регионов и административные центры", - сказал Якушев в докладе Путину.