Рейтинг@Mail.ru
Якушев назвал главную задачу ЕР на 2026 год - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/jakushev-2062134103.html
Якушев назвал главную задачу ЕР на 2026 год
Якушев назвал главную задачу ЕР на 2026 год - РИА Новости, 15.12.2025
Якушев назвал главную задачу ЕР на 2026 год
Секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев назвал главной задачей для "Единой России" единый день голосования-2026. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T14:17:00+03:00
2025-12-15T14:17:00+03:00
политика
россия
владимир якушев
владимир путин
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062129846_0:0:3260:1833_1920x0_80_0_0_e2a6340f0e5e147866db615f59fd6d6b.jpg
https://ria.ru/20251212/edinaya-2061723036.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062129846_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_b444a6a9387e114abbe5c377294f0158.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир якушев, владимир путин, единая россия
Политика, Россия, Владимир Якушев, Владимир Путин, Единая Россия
Якушев назвал главную задачу ЕР на 2026 год

Якушев назвал единый день голосования главной задачей ЕР в 2026 году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и секретарь Генерального совета партии Единая Россия Владимир Якушев во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев во время встречи в Кремле
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев назвал главной задачей для "Единой России" единый день голосования-2026.
В понедельник президент РФ Владимир Путин в Кремле принял с докладом Якушева.
"Сегодня у нас уже главная задача - это единый день голосования 2026. У нас большая избирательная кампания в выборы в Государственную Думу. Но у нас, помимо всего прочего, еще будут избираться законодательные собрания регионов и административные центры", - сказал Якушев в докладе Путину.
Якушев добавил, что предстоит "очень серьезная и большая работа", которая уже была запущена на следующий день после единого дня голосования.
Секретарь Генерального совета партии Единая Россия Владимир Якушев выступает на заседании в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Народная программа подтвердит единство народов, заявили в "Единой России"
12 декабря, 17:32
 
ПолитикаРоссияВладимир ЯкушевВладимир ПутинЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала