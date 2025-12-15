https://ria.ru/20251215/jakushev-2062134103.html
Якушев назвал главную задачу ЕР на 2026 год
Якушев назвал главную задачу ЕР на 2026 год - РИА Новости, 15.12.2025
Якушев назвал главную задачу ЕР на 2026 год
Секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев назвал главной задачей для "Единой России" единый день голосования-2026. РИА Новости, 15.12.2025
россия
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев назвал главной задачей для "Единой России" единый день голосования-2026.
В понедельник президент РФ Владимир Путин
в Кремле принял с докладом Якушева
.
"Сегодня у нас уже главная задача - это единый день голосования 2026. У нас большая избирательная кампания в выборы в Государственную Думу. Но у нас, помимо всего прочего, еще будут избираться законодательные собрания регионов и административные центры", - сказал Якушев в докладе Путину.
Якушев добавил, что предстоит "очень серьезная и большая работа", которая уже была запущена на следующий день после единого дня голосования.